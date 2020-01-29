Глава минздрава Башкирии признался, что располнел и давно влюблен

Сегодня, 29 января, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин опубликовал на свей странице в соцсетях пост, вызвавший повышенный интерес у СМИ и пользователей интернета.

Рядом с красноречивой фотографией он сообщил, что явно располнел за 10 лет, из-за чего не смог влезть в свой «счастливый» костюм, который якобы помог ему когда-то защитить диссертацию. После такого откровения министр попросил у своих подписчиков совета по совершенно неожиданной для главы минздрава проблеме: как заставить себя вести здоровый образ жизни.

Один из читателей посоветовал ему влюбиться и желательно в свою жену, от этого наверняка удастся сбросить лишние килограммы. На что Максим Забелин ответил, что давно уже влюблен.

Другие комментаторы пригласили принять с ними участие в лыжной гонке или скандинавской ходьбе.

Третьи рекомендовали считать калории и перейти на правильное питание.

Но дальше всех пошли те, кто посоветовал чиновнику пожить на прожиточный минимум.