Было, да прошло: в Башкирии в конце января больше морозов не будет
Сегодня, 14:26ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В последние два дня в регионе уже не будет такого сильного минуса.
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на последующие два дня января. Синоптики отмечают, что температура воздуха уже не будет понижаться так сильно.
Напомним, что пока что сегодня, 29 января, температура воздуха днем составляет -10,-15°. Уже завтра, 30 января, температура повысится и дойдет днем до -4,-9°, ночью она поставит 11,-16°, при прояснениях -18,-23°. Сразу же придут снегопады и метели.
31 Января обещают небольшой снег, переходящий в мокрый снег, в отдельных районах гололед. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, по юго-востоку до -15°, днем -1,-6°.
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