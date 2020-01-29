Было, да прошло: в Башкирии в конце января больше морозов не будет

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на последующие два дня января. Синоптики отмечают, что температура воздуха уже не будет понижаться так сильно.

Напомним, что пока что сегодня, 29 января, температура воздуха днем составляет -10,-15°. Уже завтра, 30 января, температура повысится и дойдет днем до -4,-9°, ночью она поставит 11,-16°, при прояснениях -18,-23°. Сразу же придут снегопады и метели.