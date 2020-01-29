29 января 2020 года синоптики назвали самым холодным днем января в Башкирии
Сегодня, 09:00ОбществоНадежда ВалитоваФото: Кристина Дейнеко./ Mkset.ru
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Местами будет до -31 градуса.
По данным Башгидромета, сегодня, 29 января, ожидается морозная погода. Температура воздуха составит ночью от -25 до -31 градуса. Днем «потеплеет» до -15, в Уфе обещают днем до -14.
В связи с ночной температурой синоптики назвали день «самым холодным в январе».
Ветер ожидает умеренный, юго-восточный, до 2-4 м/с. Морозы, по прогнозам синоптиков, уйти должны к четвергу.
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