В Уфе дольщики ЖСК "Лимонарий" возмущены низкими темпами строительства

Пайщики ЖСК "Лимонарий-1" планируют направить петицию депутату Госсобрания, владельцу ГК "СУ-10", предпринимателю Валерию Мансурову. Они недовольны темпами строительства своего дома на ул. Менделеева и утверждают, что застройщик не объясняет им причины задержки.

Как следует из петиции, дом переходной этажности - от 14 до 24 этажей - должны был быть сдан в четвертом квартале прошлого года. Квартиры здесь купили более 250 человек. Поначалу все шло неплохо, однако в прошлом году темпы строительства снизились. С июля члены ЖСК ежемесячно проводят собрания, но после них ничего не меняется.

- По итогам всех проведенных собраний ЖСК "Лимонарий-1" в 2017 году зафиксированы крайне неудовлетворительные темпы строительства, отсутствие плана строительных и отделочных работ, благоустройства прилегающей территории, а также полное нарушение всех ранее обозначенных и согласованных сроков, - говорится в петиции.

По словам одного из пайщиков Дмитрий Богатырев, строительство на объекте ведется очень медленно и застройщик не дает вразумительных объяснений по данной ситуации.

- Застройщик постоянно объясняет снижение темпов (строительства - прим.ред.) какими-то сложностями со строительством. Это все что мы можем слышать, - возмутился Богатырев. - Коммуникации к объекту, насколько я знаю, также пока не подключены.

В "СУ-10" оперативно ситуацию не прокомментировали. Медиакорсеть направила в компанию официальный запрос.

Напомним, объекты компании "СУ-10" в последнее время постоянно оказываются в центре скандалов. Около дома, который строит ЖСК "Лимонарий-1", в частности, находятся участки, ставшие предметом мощного общественного резонанса. Это земли, прилегающие к уфимскому лимонарию, которые неизвестным образом оказались в собственности застройщика. В арбитражном суде рассматриваются два иска, поданных министерством лесного хозяйства к "СУ-10".

В ЖК "Парковый" застройщик не построил детский сад, который дольщикам обещали, когда они покупали квартиры. Людям, когда они выбирали квартиры, по их словам, показывали копию генплана с детским садом.