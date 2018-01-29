В минфине Башкирии объявили о наборе сотрудников в новое подразделение

В 2018 году в министерстве финансов Башкирии создадут структурное подразделение по регулированию контрактной системы, сообщили в пресс-службе министерства республики.

На собеседование приглашаются специалисты в области экономики управления, юриспруденции и аналитической работы как с опытом работы в сфере управления государственными закупками, так и выпускники ВУЗов без опыта. Все подробности указаны на сайте ведомства.