В минфине Башкирии объявили о наборе сотрудников в новое подразделение

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Резюме и заполненные анкеты принимаются до 28 февраля.
В 2018 году в министерстве финансов Башкирии создадут структурное подразделение по регулированию контрактной системы, сообщили в пресс-службе министерства республики.
На собеседование приглашаются специалисты в области экономики управления, юриспруденции и аналитической работы как с опытом работы в сфере управления государственными закупками, так и выпускники ВУЗов без опыта. Все подробности указаны на сайте ведомства.
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