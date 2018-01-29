В Башкирии назвали самые высокооплачиваемые сферы труда

В «ТОПе» производство кокса и нефтепродуктов с зарплатой в 72846 рублей и добыча полезных ископаемых с зарплатой 49450 рублей в месяц. Специалисты в области производства прочих транспортных средств и оборудования получают 42621 рубль, а финансовая и страховая деятельность приносит в среднем 42384 рублей.