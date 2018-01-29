В Башкирии назвали самые высокооплачиваемые сферы труда

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Также известны самые "бедные" профессии.
Башстат опубликовал данные по видам экономической деятельности за январь-ноябрь 2017 года.
В «ТОПе» производство кокса и нефтепродуктов с зарплатой в 72846 рублей и добыча полезных ископаемых с зарплатой 49450 рублей в месяц. Специалисты в области производства прочих транспортных средств и оборудования получают 42621 рубль, а финансовая и страховая деятельность приносит в среднем 42384 рублей.
Меньше всего получают специалисты, занимающиеся производством кожи и изделий из кожи – 11208 рублей, а также производством мебели – 14253 рубля.
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