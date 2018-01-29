В Башкирии будут штрафовать за неисполнения требований комиссий по детям
Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, за нарушения придется заплатить штрафы:
- гражданам - от одной до двух тысяч рублей,
- должностным лицам – от двух до трех тысяч,
- юридическим лицам – от пяти до семи тысяч рублей.
– Прокурорские проверки показали, что органы системы профилактики безнадзорности, чувствуя свою безнаказанность, зачастую игнорируют решения таких комиссий и вместо принятия конкретных мер предоставляют формальные «отписки», - прокомментировал председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев. - Появление рычага воздействия на нарушителей должно переломить ситуацию и значительно снизить число правонарушений в подростковой среде.
Новый закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.