В Башкирии больница чуть не оставила диабетиков без тест-полосок

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Больница заказала почти на 700 полосок меньше, чем было необходимо.
Городская больница №1 города Октябрьского направила сводную потребность в лекарствах на текущий год для льготников, но сотрудники снизили объем препаратов, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В документе была заявлена потребность в 40 упаковок тест-полосок для диабетиков в то время как в 500 полосках нуждались 46 пациентов. Таким образом, был занижен объем на лекарства более, чем на 700 полосок.
В адрес главврача больницы прокуратура внесла представления, после которого были внесены все необходимые изменения. Замглавврача привлекли к дисциплинарной ответственности.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей