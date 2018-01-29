В Башкирии больница чуть не оставила диабетиков без тест-полосок

Городская больница №1 города Октябрьского направила сводную потребность в лекарствах на текущий год для льготников, но сотрудники снизили объем препаратов, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В документе была заявлена потребность в 40 упаковок тест-полосок для диабетиков в то время как в 500 полосках нуждались 46 пациентов. Таким образом, был занижен объем на лекарства более, чем на 700 полосок.