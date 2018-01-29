Полигон ТКО в Благовещенске: застройщик оспаривает свои права в суде

Компания «Регион-капитал», которая планирует построить полигон ТКО под Благовещенском, через суд пытается заставить администрацию Благовещенского района вернуть ей разрешение на строительство.

Сегодня, 29 января, в Арбитражном суде Башкирии состоялось заседание по иску компании «Регион-капитал» к администрации Благовещенского района Башкирии. Застройщик через суд пытается вернуть ему разрешение на строительство полигона в 5 км от Благовещенска.

Как прозвучало в суде, администрация в июне прошлого года выдала разрешение на строительство, однако в октябре его отозвало.

Как пояснил в суде представитель компании, тогда администрация выдала разрешение не на строительство полигона, а о строительстве здания весовой, который арендован компанией под размещение полигона.

- Здание весовой что из себя представляет? – сказал юрист «Регион-капитала». – Это, по сути, здание КПП (контрольно-пропускной пункт – прим. ред.). Участок у нас находится в аренде под строительство полигона, но не огорожен. Чтобы предотвратить момент незаконного входа на данную территорию, мы решили свой участок огородить и поставить по сути КПП.

По его словам, компания предоставила все необходимые документы, а администрация нового не запрашивала.

Представитель администрации пояснила, что действительно разрешение было выдано в июне. Однако, потом в администрации была проведена внутренняя проверка, в ходе которой выяснилось, что разрешение было выдано с нарушениями градостроительного, экологического, природоохранного законодательства. Она отметила, что компания не предоставила материалы градостроительной экспертизы, а публичные слушания были проведены не в соответствии с законодательством.

- Что касается того, что «Регион-капитал» планирует строительство здания весовой, то считаем данные доводы не состоятельными, поскольку сама весовая является неотъемлемой частью всего полигона, это общий комплекс.

Следующее заседание назначено на 31 января.

Напомним, что строительство полигона ТКО под Благовещенском вызвало большой общественный резонанс: местные жители выступали резко против этого, проводились митинги, были сорваны публичные слушания.