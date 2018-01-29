Погода в Башкирии на начало недели: ожидается до -30

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В северо-западных районах ожидается небольшой снег.
Источник: Башгидромет
В Башкирии начало новой рабочей недели будет морозным, следует из данных Башгидромета.
Сегодня, 29 января, днем ожидается до -9, -14, по юго-востоку до - 19°.
Во вторник, 30 января, температура воздуха ночью -15,-20°, местами -25,-30°, днем -8,-13°, местами до -18°. Без осадков, в отдельных северо-западных районах небольшой снег. Ветер южный умеренный.
В среду, 31 января, температура воздуха ночью -12,-17°, местами до -25°, днем -7,-12°. Без осадков, в отдельных северо-западных районах небольшой снег. Ветер южный умеренный.
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