Погода в Башкирии на начало недели: ожидается до -30

В северо-западных районах ожидается небольшой снег.

В Башкирии начало новой рабочей недели будет морозным, следует из данных Башгидромета.

Сегодня, 29 января, днем ожидается до -9, -14, по юго-востоку до - 19°.

Во вторник, 30 января, температура воздуха ночью -15,-20°, местами -25,-30°, днем -8,-13°, местами до -18°. Без осадков, в отдельных северо-западных районах небольшой снег. Ветер южный умеренный.