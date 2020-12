«Зачем людей убиваете?». В Башкирии дочь умершего от ковида ворвалась к главврачу

Ирина Добрейкина после гибели отца от коронавируса не смогла сдержать эмоций и призвала к ответу главного врача Белебеевской ЦРБ Рустема Ишмурзина.

В распоряжении Mkset оказалось видео, на котором заснят момент очень эмоционального диалога между 38-летней жительницей Белебея и главным врачом местной центральной районной больницы Рустемом Ишмурзиным. Видео в редакцию передала Ирина Добрейкина, которая является одной из участниц скандальной съемки. Автором видеозаписи стал знакомый Ирины, который сопровождал её во время визита в больницу, куда женщина приехала забрать посмертный эпикриз отца. Судя по всему, спутник не ожидал, что Ирина, направлявшаяся за документами, вдруг резко изменит намерение и ворвется в кабинет главного врача. Мужчина последовал за ней. На записи слышен его диалог с секретарем, которая поясняет, что даже не успела понять, кто зашел в кабинет руководителя и по какому вопросу. Когда дверь открылась, стало видно, как Ирина стоит возле стола главного врача и разговаривает с ним на повышенных тонах. Вы сказали папе: «На тебя до хера кислорода уходит!». Зачем вы так ему сказали? Вы зачем людей убиваете? разразилась проклятиями в адрес Ишмурзина Ирина. Главврач пытался спорить с нежданной гостьей, но это ему не очень удавалось. Потом спутнику Ирины, которая уже совсем сорвалась на крик, удалось вывести женщину из кабинета и успокоить её. В беседе с корреспондентом Mkset Ирина Добрейкина прокомментировала данное видео. - Я была тогда вне себя от горя и плохо контролировала свои действия. Но мне не стыдно за свой поступок. Не сомневаюсь, что так наверняка хотели бы поступить многие родственники погибших пациентов, но по разным причинам сдерживались. Мы ждали, что папу в больнице спасут, а он умер, так и не получив необходимого лечения, мы сами слышали его разговоры с врачами, поэтому так и заявляем. И поэтому я так с разговаривала с Ишмурзиным, - пояснила Ирина. Дети обожают своих пожилых родителей - Александра Васильевича и Веру Петровну Водопьяновых. Photo: Mkset.ru Её отцу Александру Васильевичу Водопьянову было всего 62 года. В больницу его доставили на «скорой помощи». - Он один раз вышел на улицу, видимо, продуло там. Потом сильно кашлять начал. Заразить мы его не могли, никого к нему не пускали, сами не болели, - сокрушается дочь. После консультации у доктора и срочного рентгена у Александра Васильевича были диагностированы 52% поражения легких. Его основным диагнозом был ревматоидный артрит, беспокоили также боли в сердце. По словам Ирины, отец постоянно держал при себе нитроглицерин и принимал его. Во время лечения в больнице и супруга, и взрослые дети часто созванивались с ним, в том числе и через видеозвонки. В один из таких созвонов по видео за 3-4 дня до смерти папы мой брат Владимир с женой стали свидетелями его общения с врачами во время обхода, в котором участвовал и главный врач Ишмурзин. И они отчетливо услышали реплику, которую произнес кто-то из зашедших в палату врачей, обращенную к отцу: «На тебя до хера кислорода уходит». Потом, когда они ушли, медсестра убавила подачу кислорода и тоже вышла. Папе стало трудно дышать, у него и так сатурация была около 80%. Он сам еле-еле на костылях поднялся и обратно добавил подачу кислорода. Он брату потом об этом рассказал, едва не плакал, потому что было очень обидно такое слышать от врачей. Мы купили ему кислородную подушку, готовы были сделать все, что нужно, лишь бы его лечили нормально, рассказывает Ирина Добрейкина. По её словам, еще 10 декабря, за два дня до смерти отца, она звонила лечащему врачу и заведующему отделением и просила, чтобы отца посмотрел кардиолог. Тем не менее, по данным Ирины, к отцу только через два дня вызвали реаниматолога, когда ему стало уже совсем худо. Папу экстренно перевели в реанимацию. Реаниматолог сказал, что уже один раз откачал его и сможет ему помочь, если папа доживет до утра. Но его не стало вечером того же дня, женщина не может вспоминать об этом без слез. В посмертном эпикризе пациента Водопьянова отмечено, что его основным диагнозом является новая коронавирусная инфекция ковид-19 в тяжелой степени (вирус не идентифицирован), а также ему диагностировали внегоспитальную двустороннюю полисегментарную пневмонию вирусно-бактериальной этиологии тоже в тяжелой степени. Корреспондент Mkset связался с главным врачом Белебеевской ЦРБ Рустемом Ишмурзиным и попросил его прокомментировать видео и в целом ситуацию с гибелью пациента Александра Водопьянова. Рустем Римович отверг претензии и обвинения дочери умершего пациента. Если бы вы видели, как она себя вела и какой она несла бред, вы бы мне не звонили. Ни я сам, ни кто-либо из сотрудников больницы не мог ничего подобного сказать её отцу. Когда я пришел в больницу работать главным врачом, там было всего 12 кислородных точек, а мы оборудовали сейчас уже 194, так что у нас пациенты обеспечены ими в достаточном количестве. Что же касается её отца, то он был переведен в реанимацию в тот же день, как только ему стало хуже, пояснил Рустем Ишмурзин. По его словам, такие визиты родственников пациентов в его работе – не редкость. Судиться ни с кем из них врачи, конечно же, не собираются, потому что понимают чувства скорбящих людей. Мы выражаем искренние соболезнования этим людям и заверяем, что стараемся делать все, что можем, для спасения их близких. Нам по судам бегать некогда, вот готовим сейчас дежурство в новогодние праздники, лекарства закупаем, снег чистим. Работы очень много, и мы делаем для больных все, что в наших силах, заверил главврач Белебеевской ЦРБ. Тем не менее семья Александра Водопьянова – супруга Вера Петровна и дети Ирина и Владимир – настроены решительно. Мы всей семьей считаем, что в смерти папы есть вина врачей, и готовы доказывать это на следствии и в суде, заявляет Ирина Добрейкина. Mkset будет и дальше следить за ситуацией.

