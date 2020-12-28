«Зачем людей убиваете?». В Башкирии дочь умершего от ковида ворвалась к главврачу

В один из таких созвонов по видео за 3-4 дня до смерти папы мой брат Владимир с женой стали свидетелями его общения с врачами во время обхода, в котором участвовал и главный врач Ишмурзин. И они отчетливо услышали реплику, которую произнес кто-то из зашедших в палату врачей, обращенную к отцу: «На тебя до хера кислорода уходит». Потом, когда они ушли, медсестра убавила подачу кислорода и тоже вышла. Папе стало трудно дышать, у него и так сатурация была около 80%. Он сам еле-еле на костылях поднялся и обратно добавил подачу кислорода. Он брату потом об этом рассказал, едва не плакал, потому что было очень обидно такое слышать от врачей. Мы купили ему кислородную подушку, готовы были сделать все, что нужно, лишь бы его лечили нормально, рассказывает Ирина Добрейкина.