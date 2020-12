ВКонтакте представляет новогодние проекты

Новый год начинается ВКонтакте: платформа запускает праздничные проекты.

Пользователи могут подвести персональные итоги года, принять участие в розыгрыше суперпризов и получить забавное пророчество о том, какие ещё сюрпризы подготовил 2020-й. Итоги года Вспомнить о лучших моментах года, проведённых ВКонтакте, поможет мини-приложение «Ваш 2020 год». В нём каждый пользователь может узнать, как использовал разные сервисы VK в уходящем году: сколько метров ленты новостей изучил, как много историй и клипов посмотрел, какой стикер отправлял чаще всего. Также «Ваш 2020 год» поможет измерить время, проведённое ВКонтакте, в путешествиях из Петербурга в Москву, а количество прослушанной музыки — в «Богемских рапсодиях» и концертах любимых исполнителей. Об итогах года легко рассказать друзьям и подписчикам — причём не только в VK, но и в других соцсетях и мессенджерах. Для этого нужно всего лишь нажать на кнопку «Поделиться результатами». Розыгрыш призов Новый год не обходится без подарков: ВКонтакте запустила мини-приложение «Новогодний экспресс». В нём пользователи могут выиграть iPhone 12, MacBook Pro, умную колонку «Капсула» с голосовым помощником Марусей, телевизоры с функцией Smart TV, беспроводные наушники, а также несколько сотен других ценных призов. Для участия в розыгрыше нужно крутить рулетку и собирать из фрагментов билет на «Новогодний экспресс» — он поможет отправиться навстречу подаркам и полному надежд 2021 году. Во время каждого хода пользователь открывает фрагмент билета и получает гарантированный приз. Это бонусы, скидки и промокоды от партнёров ВКонтакте — например, неделя поездок на такси или купон на заказ еды. Фрагменты могут повторяться, в таком случае ими легко обменяться с друзьями. Играть можно вместе — тогда шансов получить суперприз становится больше. ВКонтакте разыграет суперпризы 30 декабря, а также 11 января — пользователи успеют испытать удачу и на новогодних каникулах. Принять участие в розыгрышах суперпризов и попасть на борт «Новогоднего экспресса» смогут те, кто полностью собрал билет. Новогодние предсказания Создать новогоднее настроение поможет ещё одно мини-приложение — «Новогодние предсказания». Благодаря ему пользователи могут получить шутливое пророчество о том, что ещё может случиться в этом году — например, Илон Маск выключит интернет, а Дед Мороз вызовет метеоритный дождь. Предсказанием можно поделиться в истории или на стене, чтобы посмеяться вместе с друзьями. «Новогодние предсказания» доступны в мобильном приложении ВКонтакте. В этом году ВКонтакте собирает итоги 2020-го в специальном разделе (vk.com/2020). Компания уже рассказала о самых популярных треках, артистах и подкастах, представила список наиболее обсуждаемых тем и персон, а также поделилась желаниями и покупками пользователей.

