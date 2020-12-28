В Уфе на Советской площади сломалась пиксельная ёлка стоимостью 12 миллионов рублей

В Уфе на Советской площади сломалась пиксельная ёлка стоимостью 12 миллионов рублей

Сегодня, 12:33ОбществоКарина МамаеваPhoto: facebook Виля Тухватуллина
В Уфе в этом году появилась новая новогодняя площадка. Теперь на Советской площади в центре города вместо крупной парковки ледовый городок. Для его обустройства ранее власти Уфы приобрели новую пиксельную ёлку стоимостью свыше 12 миллионов рублей.

Накануне жители Уфы заметили, что пиксельная ёлка не горит. Фотографию в социальных сетях опубликовал член СПЧ при главе Башкирии Виль Тухватуллин. Другие жители Уфы опубликовали посты возмущения в соцсетях. Так, горожанка рассказала, что накануне приехала посмотреть на ёлку вместе со своей семьей и детьми. Однако полюбоваться на пиксельную красавицу не удалось.

— Сначала решили, что приехали не вовремя. Ребенок расстроен. Да и мы, если честно, тоже. Столько денег вложили, а она уже сломалась — рассказала женщина в соцсетях.

В пресс-службе мэрии Уфы ответили, что в воскресенье и понедельник ёлка не работает, из-за проводимых технических работ.

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