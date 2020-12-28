В Уфе на Советской площади сломалась пиксельная ёлка стоимостью 12 миллионов рублей

Накануне жители Уфы заметили, что пиксельная ёлка не горит. Фотографию в социальных сетях опубликовал член СПЧ при главе Башкирии Виль Тухватуллин. Другие жители Уфы опубликовали посты возмущения в соцсетях. Так, горожанка рассказала, что накануне приехала посмотреть на ёлку вместе со своей семьей и детьми. Однако полюбоваться на пиксельную красавицу не удалось.
— Сначала решили, что приехали не вовремя. Ребенок расстроен. Да и мы, если честно, тоже. Столько денег вложили, а она уже сломалась — рассказала женщина в соцсетях.
В пресс-службе мэрии Уфы ответили, что в воскресенье и понедельник ёлка не работает, из-за проводимых технических работ.