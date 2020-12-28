В Уфе на Советской площади сломалась пиксельная ёлка стоимостью 12 миллионов рублей

Накануне жители Уфы заметили, что пиксельная ёлка не горит. Фотографию в социальных сетях опубликовал член СПЧ при главе Башкирии Виль Тухватуллин. Другие жители Уфы опубликовали посты возмущения в соцсетях. Так, горожанка рассказала, что накануне приехала посмотреть на ёлку вместе со своей семьей и детьми. Однако полюбоваться на пиксельную красавицу не удалось.