В Уфе бойцовская собака напала на ребёнка

В Уфе бойцовская собака напала на ребёнка

Сегодня, 17:16ОбществоАнна КононоваPhoto: скриншот видео
В объектив камер одного из подъездов в Уфе попала нападение собаки на мальчика, который выходил из дома. Видео опубликовано в telegram-канале «Куштау-online».

Судя по видео, собака изначально подбежала к садящемуся в такси человеку. Однако тот успел залезть в машину. Тогда пес побежал за мальчиком, который только вышел из подъезда. Собака начала кусать ребёнка за ноги, от чего он закричал. В этот момент таксист начал сигналить, чтобы спугнут пса, а затем вышел из машины, чтобы помочь. Мальчик вернулся домой, только уже хромая на одну ногу.

Член СПЧ в Башкирии Виль Тухватуллин сообщил, что инцидент произошёл сегодня рано утром во дворе по улице Габдуллы Амантая.

Video:Куштау-online

БашкирияЖивотные
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