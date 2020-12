В этом году Россия выполнила все свои обязательство по поставкам военной техники и вооружения в другие страны.

Издание iz.ru сообщает, что вице-премьер Юрий Борисов отчитался о выполнении обязательств Российской Федерации по всем заключенным контрактам. Также он отметил, что в настоящее время специалисты работают над формированием новых договоров на поставку - в этом году было подписано около тридцати соглашений на сумму порядка двести пятьдесят миллиардов рублей.

