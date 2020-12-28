В Пермском крае обнаружили 67 организаций, не соблюдающих противоэпидемический режим

Как сообщает properm.ru, такие организации выявлены как в столице края, так и в других населенных пунктах региона. Так, во всех попавшихся на нарушениях магазинах и почтовых отделениях персонал работал без масок и перчаток, не было приборов, обеззараживающих воздух, отсутствовал запас масок.