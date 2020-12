В Пермском крае обнаружили 67 организаций, не соблюдающих противоэпидемический режим

Специалисты управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в ходе очередных рейдов обнаружили еще 67 организаций, не соблюдающих противоэпидемические нормы. Это предприятия общепита, услуг, образования, промышленности, торговли и связи.

Как сообщает properm.ru, такие организации выявлены как в столице края, так и в других населенных пунктах региона. Так, во всех попавшихся на нарушениях магазинах и почтовых отделениях персонал работал без масок и перчаток, не было приборов, обеззараживающих воздух, отсутствовал запас масок. Там не проводили ежедневную влажную уборку, дезинфекцию и не проветривали помещения. В специальных журналах не фиксируются данные термометрии, да и нет самого «входного фильтра» с измерением температуры. Используемые сотрудниками антисептики не имеют вирулицидного действия. Как сообщает ведомство, организации, где были выявлены означенные и другие нарушения, привлекут к административной ответственности.

