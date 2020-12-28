В мэрии Уфы ответили на претензии горожан из-за качества уборки снега в городе

— Коммунальные службы работать будут вообще, или просыпаться за два-три часа до работы? задался вопросом местный житель.
Пресс-секретарь мэрии Уфы ответил на обращение местного жителя. Он отметил, что за предыдущий день на улицах во время непогоды работали более 270 единиц техники.
— Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием. Работу будем вести в круглосуточном режиме до устранения всех последствий обильного снегопада, прокомментировал пресс-секретарь администрации города Марсель Байдавлетов.