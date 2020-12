В Башкирии по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией за минувшие сутки выявлено 167 новых случаев заболевания. Общее количество заразившихся составляет 18 562 человека.

Также за прошедший день выписаны с выздоровлением 43 пациента. Всего излечились от коронавируса 14 544 человека. Скончались от опасного заболевания три пациента, сообщает Минздрав Башкирии. Напомним, накануне в Башкирию поступила очередная партия вакцины «Спутник V» от COVID-19. Это уже четвертая поставка вакцины, в этот раз ее объем — 3100 доз.

