В Башкирии на дорогах сняты ограничения для грузовиков и автобусов

Сегодня утром, 28 декабря, оперативные службы приняли решение снять все ограничения, введенные из-за метели и снежной бури. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Напомним, они касались грузовых автомобилей, пассажирских автобусов и маршрутных такси. Ограничения были введены накануне на нескольких трассах в Башкирии. Среди них автодороги из Уфы в Оренбург и Стерлитамак. Накануне из-за плохой погоды в Аургазинском районе на трассе Уфа-Оренбург произошла массовая авария. 35-летний житель Мелеузовского района за рулем ВАЗ-2112 допустил столкновение с попутным грузовиком «Renault Magnym», за рулем которого был 41-летний водитель, в результате чего грузовик наехал на дорожное ограждение. Затем последовало столкновение автомобилей «Hyundai Solaris», «Toyota Lаnd Cruiser», «Skoda Rapid «, «Toyota Camry», следовавших в попутном направлении.

