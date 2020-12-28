В Башкирии на дорогах сняты ограничения для грузовиков и автобусов

Накануне из-за плохой погоды в Аургазинском районе на трассе Уфа-Оренбург произошла массовая авария. 35-летний житель Мелеузовского района за рулем ВАЗ-2112 допустил столкновение с попутным грузовиком «Renault Magnym», за рулем которого был 41-летний водитель, в результате чего грузовик наехал на дорожное ограждение. Затем последовало столкновение автомобилей «Hyundai Solaris», «Toyota Lаnd Cruiser», «Skoda Rapid «, «Toyota Camry», следовавших в попутном направлении.