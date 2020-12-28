В Башкирии главврач центральной районной больницы заразился коронавирусом

В Башкирии главврач центральной районной больницы заразился коронавирусом

Сегодня, 08:47ОбществоКарина МамаеваPhoto: С личной страницы Камиля Яппарова ВКонтакте
В Чишминском районе республики коронавирусом заболел главный врач центральной районной больницы. Сейчас его лечат коллеги из медучреждения. Об этом рассказал сам доктор Камиль Яппаров в своих социальных сетях.

— Я оказался здесь, в госпитале, хотя держался до последнего и не предполагал даже, что тоже также как все могу заболеть коронавирусной инфекцией, хотя соблюдение масочного режима было безупречным, рассказал он подписчикам.

По словам врача, сейчас он уже чувствует себя лучше, ощущает отступление болезни. Доктор описывает эти чувства и отмечает, что ему стало легче дышать, гореть от температуры грудная клетка. Он также похвалил сотрудников своей больницы и пожелал им крепкого здоровья.

— Я за период работы никогда так не наблюдал за действиями врачей и медицинских сестёр, за их слаженностью и четкостью профессионализма, добродушие и любовь к ближнему. Этим людям, которые сегодня работают в этом госпитале, явно деньги не играют в жизни основную роль, они готовы помощь просто так, ведь все люди уже осознали, ни за какие деньги здоровье не купишь, отметил Яппаров.

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