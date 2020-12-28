В Башкирии главврач центральной районной больницы заразился коронавирусом

— Я за период работы никогда так не наблюдал за действиями врачей и медицинских сестёр, за их слаженностью и четкостью профессионализма, добродушие и любовь к ближнему. Этим людям, которые сегодня работают в этом госпитале, явно деньги не играют в жизни основную роль, они готовы помощь просто так, ведь все люди уже осознали, ни за какие деньги здоровье не купишь, отметил Яппаров.