«Три ночи сплю на кушетке». Уфимка пожаловалась на больницу № 17

Екатерина вместе с ребенком, у которого была температура под 40, оказалась в больнице № 17. В социальных сетях девушка рассказала о своём печальном опыте пребывания в этом медучреждении.

Она сообщила, что вместе с сыном Иваном её доставили в больницу № 17 ранним утром. У мальчика была температура 40 градусов, а вот природа её повышения была неизвестна. Сначала, по словам Екатерины, ей дали направления на различные анализы, для чего надо было обойти почти всю больницу. В итоге, с больным непонятно чем ребенком, мы выходим из фильтр бокса и обходим чуть ли не всю больницу, да-да, где сидят другие дети и их родители… Л-логика! Фильтр бокс видимо нужен, чтобы просто было, пишет девушка. После бесконечных анализов, ребёнку наконец сделали укол и Екатерина отправилась в палату. При этом она попросила отдельную, однако их заселили в общую, где находились сразу 12 человек — родители и дети. Понимая, что в духоте не сможет сбить температуру ребёнка, она пошла в коридор. Он не перестает плакать, температура 39,4. Проходит еще час. Вокруг меня собираются медсестры, суетятся, бегут за врачом, ругаются с ним, что нас до сих пор не посмотрели, а ребенку лучше не становится, рассказывает Екатерина. Врач, по её словам, назначил только жаропонижающее. Уже к вечеру температура вновь поднялась до 39,7 градусов. Девушка утверждает, что лекарство не помогло, поэтому сыну поставили ещё один укол. После этого ему наконец стало легче. Но вот поспать спокойно ребенок не смог, поэтому Екатерина отнесла его в кроватку в коридоре, укрыв пледом. Я три ночи сплю в коридоре на кушетке, подкачивая ребенка в кроватке. Так я узнаю, что отдельная палата все же есть. Парень выходит в больничной одежде из кабинета с табличкой «заведующий», а еще через какое-то время за ним приходит врач и говорит медсестре: «я своего забираю!» Видимо, только для своих, сказала уфимка. Когда удалось сбить температуру, она отправилась в столовую, где, как рассказывает Екатерина, нет ни одного детского стульчика. Единственное, что можно делать с ребёнком в больнице — ходить по коридору, носить его на руки, а иногда играть с ним на общей узкой кровати без бортов. Казалось бы, что всё наладилось. Но через два дня, когда мальчику стало лучше, в больнице началась эпидемия ротовируса. Держусь за стену, ползу с ребенком к врачу, прошу дать мне какие-нибудь лекарства, получаю в ответ: «у нас детское отделение, а не взрослое, даже парацетомола нет!» передает Екатерина. Тогда она решила написать отказ от госпитализации. Теперь девушка задаётся вопросом: «Почему нет банальнейших условий, чтобы вылечить детей, а не калечить их дальше?». Екатерина рассказала Mkset, что в настоящее время они лечатся дома, теперь всё хорошо. До этого у сына была температура до 40 градусов и ротовирус. Тогда они вызвали скорую помощь, однако от госпитализации отказались — врачи предложили ехать в инфекционную больницу в Благовещенск, так как инфекционное учреждение Уфы полностью занято ковид-пациентами. Девушка призналась, что ехать в больницу после этих приключений в 17-й больнице не хотелось. Она также рассказала, что ротовирусом переболела вся семья. Теперь они переживают за бабушку, так как та до сих пор сильно болеет. В Минздраве Башкирии пока не прокомментировали ситуацию, отметив, что ожидают разъяснений от руководства 17 больницы.

