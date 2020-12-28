«Три ночи сплю на кушетке». Уфимка пожаловалась на больницу № 17

Екатерина рассказала Mkset, что в настоящее время они лечатся дома, теперь всё хорошо. До этого у сына была температура до 40 градусов и ротовирус. Тогда они вызвали скорую помощь, однако от госпитализации отказались — врачи предложили ехать в инфекционную больницу в Благовещенск, так как инфекционное учреждение Уфы полностью занято ковид-пациентами. Девушка призналась, что ехать в больницу после этих приключений в 17-й больнице не хотелось. Она также рассказала, что ротовирусом переболела вся семья. Теперь они переживают за бабушку, так как та до сих пор сильно болеет.