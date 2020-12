Тлеющая свалка, отставки чиновников и цены на продукты. Итоги прошедшей недели

Напоминаем о главных события произошедших за последнюю неделю

От постоянного запаха гари страдают жители села Мраково Кугарчинского района Башкирии. Как выяснилось, там уже три недели горит свалка. Местные жители обращались к чиновникам, однако те не решили проблему. Ранее они обвиняли в поджоге свалки регоператора, однако тот заявил, что не имеет к этому отношения. Запутанная история в материале Mkset. Общественники начали выступать против министра образования Айбулата Хажина. Иван Апаев создал петицию за его отставку. Авто указывает, что Хажин провалил дистанционное обучение в республике. Кроме того, Иван Апаев утверждает, что министр пытался «съехать», назвав фотографии школьников в коровнике фейком. Теперь чиновники должны отчитываться о приобретении криптовалюты. Соответствующий закон приняли депутаты Госсобрания РБ. Череда отставок прокатилась по Башкирии на прошлой неделе. Замминистра республиканского лесного хозяйства по собственному желанию ушёл из ведомства. В качестве причины указывается возможное пособничество в уничтожении Баймакского леса. Свой пост покинул и прокурор Абзелиловского района Булат Асылгужин. Увольнение связывают со случившимся на прошлой неделе пожаром в доме престарелых, который унёс жизни 11 постояльцев. Кроме того не успели жители республики морально «отойти» от событий прошлой недели – страшном пожаре в пансионате, где погибло 11 человек, так сегодня ночью загорелось еще одно социально важное здание. В Уфе произошел пожар в Республиканской станции переливания крови. Из здания эвакуировали 150 человек. К счастью, никто не пострадал. Mkset проанализировал почему выросли цены на продукты, какие меры предприняты и как это отразится на благосостоянии граждан в 2021 году. Сколько же всё-таки стоит Новый год? Необычное зрелище заснял житель Кармаскалинского района Башкирии Хамит Хусаинов Он показал видео, на котором тысячи рыб вмерзли в лёд. Глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров сообщил Mkset, что рыба в озере живая. А вот в рыбнадзоре высказали совсем другую точку зрения. Депутаты Госдумы в третьем и окончательном чтении одобрили законопроект по оказанию помощи людям, которые находятся в состоянии сильного алкогольного, наркотического или иного опьянения. По словам депутатов, ежегодно в Башкирии от переохлаждения гибнет около 200 человек. Именно поэтому с 1 января 2021 года в городах и районах республики вновь начнут работать медицинские вытрезвители. Три миллиона рублей потратит министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии на перелеты чиновников на вертолете. В документах закупки указано, что средства будут выделены из регионального бюджета. По условиям чиновники должны будут вылетать из Уфы и возвращаться сюда же. Стоимость одного летного часа составляет более 169 тысяч рублей. Министр здравоохранения Мксим Забелин спрогнозировал окончание пандемии. А еще стала известна стоимость выступлений звезд башкирской и татарской эстрад на новогодних корпоративах. Самым «дорогим» оказался уроженец Башкирии Элвин Грей. Если в прошлом году его выступление стоило 600 тысяч рублей, то в этом году придётся накинуть ещё 100 тысяч рублей, чтобы послушать исполнителя. Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.

