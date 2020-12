Стало известно, какие маршрутки будут работать в новогоднюю ночь в Уфе

В ночь с 31 декабря на 1 января в городе будет работать общественный транспорт. Об этом сообщили в администрации Уфы. Автобусы будут ездить по городу до 03:30 часов ночи.

В данным мэрии города, 31 декабря с 22:00 вечера по городу будет курсировать «Новогодний маршрут» № 290, который будет ездить от Уфимский ДОКа через ДК УМПО, Дворец им. С. Орджоникидзе, улица им. города Галле, ТК «Центральный» до Гостиного двора и ТСК «Пушкинский». Помимо этого, будут работать и маршруты № 30, 31, 51, 51а, 248, 257к, 262к, 266, 269, 285, 291. После праздничного салюта на ближайшей остановке общественного транспорта «Горсовет» планируют организовать скопление автобусов, которые будут двигаться по маршрутам № 25, 74, 211, 218, 225, 269, 272, 298. Отметим, что в следующие дни, до конца новогодних каникул, общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.

