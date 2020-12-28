Стало известно, какие маршрутки будут работать в новогоднюю ночь в Уфе

Стало известно, какие маршрутки будут работать в новогоднюю ночь в Уфе

Сегодня, 14:09ОбществоКарина МамаеваPhoto: Администрация Уфы
В ночь с 31 декабря на 1 января в городе будет работать общественный транспорт. Об этом сообщили в администрации Уфы. Автобусы будут ездить по городу до 03:30 часов ночи.

В данным мэрии города, 31 декабря с 22:00 вечера по городу будет курсировать «Новогодний маршрут» № 290, который будет ездить от Уфимский ДОКа через ДК УМПО, Дворец им. С. Орджоникидзе, улица им. города Галле, ТК «Центральный» до Гостиного двора и ТСК «Пушкинский». Помимо этого, будут работать и маршруты № 30, 31, 51, 51а, 248, 257к, 262к, 266, 269, 285, 291.

После праздничного салюта на ближайшей остановке общественного транспорта «Горсовет» планируют организовать скопление автобусов, которые будут двигаться по маршрутам № 25, 74, 211, 218, 225, 269, 272, 298.

Отметим, что в следующие дни, до конца новогодних каникул, общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы