Радий Хабиров рассказал о встрече с блогером, лишившемся ног, Рустамом Набиевым

— Этому парню всего 28 лет... А он столько уже пережил... тяжелейшую травму во время обрушения казармы в период службы, потерю ног, долгие месяцы лечения, инвалидность... Но при этом сохранил удивительное желание жить, жить по-настоящему, не унывать и идти вперёд, восхитился Хабиров.