Радий Хабиров рассказал о встрече с блогером, лишившемся ног, Рустамом Набиевым

Радий Хабиров рассказал о встрече с блогером, лишившемся ног, Рустамом Набиевым

Сегодня, 10:05ОбществоКарина МамаеваPhoto: Личная страница Радия Хабирова Вконтакте
Накануне глава Башкирии Радий Хабиров и его супруга Каринэ провели встречу-чаепитие с семьей Набиевых. Спортсмен паралимпиец и блогер из Уфы Рустам Набиев подготовил для главы республики особый подарок. О встрече руководитель региона рассказал в соцсетях.

— Этому парню всего 28 лет... А он столько уже пережил... тяжелейшую травму во время обрушения казармы в период службы, потерю ног, долгие месяцы лечения, инвалидность... Но при этом сохранил удивительное желание жить, жить по-настоящему, не унывать и идти вперёд, восхитился Хабиров.

Также он отметил и супругу Рустама сказав, что она сильна духом, несмотря на внешнюю хрупкость. Радий Хабиров получил в подарок от спортсмена памятный подарок – камень с Эльбруса.

— Рустам Набиев покорил Эльбрус (шёл сам, на руках) и собирается покорить восьмитысячник в Гималаях. Казалось бы, обычный парень, родился в обычной семье в Чекмагушевском районе. А столько силы воли и энергии... Спасибо ему за пример жизнелюбия, человеческой отваги и примера не унывать, отметил Хабиров.

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