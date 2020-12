Уфимская ёлка, установленная на площади имени Ленина, вошла в топ-3 самых высоких в России. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на портал «ТурСтат».

Так, живое новогоднее дерево, установленное в столице Башкирии, обогнало по высоте ёлки в Москве и Санкт-Перебурге. Уфимская красавица оказалась высотой в 30 метров, тогда как ёлки на Соборной и Дворцовой площади по 25 метров. По данным статистов, в большинстве городов России в этом году были установлены искусственные ели. Среди них самая высокая оказалась в Красноярске высотой 55 метров. Этот город занимает лидирующую позицию уже второй год подряд.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter