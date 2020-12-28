«Не зарабатывайте на этом». В Башкирии некоторые катки станут бесплатными

«Не зарабатывайте на этом». В Башкирии некоторые катки станут бесплатными

Сегодня, 16:07ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На сегодняшнем оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов с просьбой сделать хотя бы один каток был бесплатным.

Он рекомендовал не зарабатывать на катках. Также он попросил больше тепла и внимания уделить людям, особенно детям и пожилым, так как год был действительно тяжёлым.

Не зарабатывайте на этом.Я понимаю, прокат коньков — это платно, но чтобы не было такого, что ребёнок пришёл со своими коньками, а вы его не пускаете, сказала Радий Хабиров.

Напомним, ранее главы районов Уфы сообщили, где можно покататься на коньках и поиграть в хоккей. Множество площадок для зимнего развлечения появились в различных частях города.

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