Курултай Башкирии обнародовал статистику смертности от алкоголя в новогодние каникулы

Он напомнил, что ограничение на реализацию алкогольной продукции вступили ещё в декабре прошлого года. В этом году правила остались теми же. 3 января будет действовать полный запрет на торговлю алкоголя, с 4 по 6 января приобрести спиртные напитки можно будет только с 10:00 до 14:00.