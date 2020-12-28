Курултай Башкирии обнародовал статистику смертности от алкоголя в новогодние каникулы

Курултай Башкирии обнародовал статистику смертности от алкоголя в новогодние каникулы

Сегодня, 14:32ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В новогодние каникулы в Башкирии будут действовать ограничения на продажу алкогольной продукции. Спикер парламента республики Константин Толкачев объяснил причину принятых мер, а также привёл статистику отравлений алкоголем в период январских праздников.

Он напомнил, что ограничение на реализацию алкогольной продукции вступили ещё в декабре прошлого года. В этом году правила остались теми же. 3 января будет действовать полный запрет на торговлю алкоголя, с 4 по 6 января приобрести спиртные напитки можно будет только с 10:00 до 14:00.

По словам Константина Толкачева, данные меры направлены на сохранение здоровья и жизни жителей республики. Ведь, как рассказывает председатель Курултая, 1–3 января происходит больше всего отравлений, причем 3 числа зафиксирована максимум. В следующие дни, с 5 по 7 января, учащаются алкогольные психозы, которые иногда приводят к суицидам, убийствам, пожарам, травмам, несчастным случаям. При этом население восприняло закон с пониманием.

Как передает Толкачев, в период с 1 по 8 января снизился объем продажи спиртного на 27%, смертность от отравления алкоголем — на 70%.

В четыре раза уменьшилось количество погибших при пожарах, причем только один человек из пяти погибших находился в нетрезвом состоянии. Значительное улучшение статистики — веский довод в пользу разумных ограничений, отметил председатель Госсобрания.

Напомним, ранее Роспотребнадзор представил данные токсикологического мониторинга. По данным ведомства, за 11 месяцев 2020 года в 13 муниципалитетах Башкирии повышен уровень алкогольных отравлений.

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