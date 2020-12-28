«Когда пазики с Уфы уйдут?»: Хабиров задал провокационный вопрос главе Минтранса

«Когда пазики с Уфы уйдут?»: Хабиров задал провокационный вопрос главе Минтранса

Сегодня, 10:56ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 28 декабря, в правительстве Башкирии состоялось последнее оперативное совещание 2020 года. Чиновники рассказали главе республики об итогах проделанной работы.

Глава Минтранса Башкирии Алан Марзаев начал свой доклад с отчета о качестве пассажирских перевозок. Он отметил, что в текущем году в республике было приобретено 245 новых автобусов по линии «Башавтотранса» на общую сумму более миллиарда рублей.

Глава Башкирии Радий Хабиров прервал доклад чиновника и задал провокационный вопрос.

— Вы первый начали, а раз начали, тогда спрошу. Когда пазики с Уфы уйдут? спросил Хабиров.

После недолгого молчания Алан Марзаев дал короткий ответ.

— Я не готов четкого ответа дать по срокам, отметил он.

После доклада глава Башкирии снова обратился к Алану Марзаеву и напомнил о своем поручении.

— Вы, наверное, забыли. В следующем году пазиков в Уфе нет, подытожил Хабиров.

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