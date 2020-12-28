«Когда пазики с Уфы уйдут?»: Хабиров задал провокационный вопрос главе Минтранса

Глава Минтранса Башкирии Алан Марзаев начал свой доклад с отчета о качестве пассажирских перевозок. Он отметил, что в текущем году в республике было приобретено 245 новых автобусов по линии «Башавтотранса» на общую сумму более миллиарда рублей.