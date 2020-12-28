«Когда пазики с Уфы уйдут?»: Хабиров задал провокационный вопрос главе Минтранса

Глава Минтранса Башкирии Алан Марзаев начал свой доклад с отчета о качестве пассажирских перевозок. Он отметил, что в текущем году в республике было приобретено 245 новых автобусов по линии «Башавтотранса» на общую сумму более миллиарда рублей.
Глава Башкирии Радий Хабиров прервал доклад чиновника и задал провокационный вопрос.
— Вы первый начали, а раз начали, тогда спрошу. Когда пазики с Уфы уйдут? спросил Хабиров.
После недолгого молчания Алан Марзаев дал короткий ответ.
— Я не готов четкого ответа дать по срокам, отметил он.
После доклада глава Башкирии снова обратился к Алану Марзаеву и напомнил о своем поручении.
— Вы, наверное, забыли. В следующем году пазиков в Уфе нет, подытожил Хабиров.