«Когда пазики с Уфы уйдут?»: Хабиров задал провокационный вопрос главе Минтранса

Сегодня, 28 декабря, в правительстве Башкирии состоялось последнее оперативное совещание 2020 года. Чиновники рассказали главе республики об итогах проделанной работы.

Глава Минтранса Башкирии Алан Марзаев начал свой доклад с отчета о качестве пассажирских перевозок. Он отметил, что в текущем году в республике было приобретено 245 новых автобусов по линии «Башавтотранса» на общую сумму более миллиарда рублей. Глава Башкирии Радий Хабиров прервал доклад чиновника и задал провокационный вопрос. — Вы первый начали, а раз начали, тогда спрошу. Когда пазики с Уфы уйдут? спросил Хабиров. После недолгого молчания Алан Марзаев дал короткий ответ. — Я не готов четкого ответа дать по срокам, отметил он. После доклада глава Башкирии снова обратился к Алану Марзаеву и напомнил о своем поручении. — Вы, наверное, забыли. В следующем году пазиков в Уфе нет, подытожил Хабиров.

