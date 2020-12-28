Как построить до 2030 года миллиард квадратных метров жилья?

Эксперты также отметили на российском рынке после первых трудностей в сфере продаж недвижимости с начала года, связанных с пандемией, во второй половине 2020 года рынок оживился, а с августа был отмечен рост продаж в связи с решением правительства о понижении ипотечных ставок. Интересен тот факт, что в первую очередь отмечается вымывание из ассортимента крупных квартир, что свидетельствует о стремлении людей к приобретению более комфортного жилья.