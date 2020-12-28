Как построить до 2030 года миллиард квадратных метров жилья?

Как построить до 2030 года миллиард квадратных метров жилья?

28 декабря 2020, 12:05ОбществоPhoto: pixabay.com
24 декабря на информационной площадке Отраслевого журнала «Вестник» состоялась онлайн-конференция на тему «Реализация национального проекта «Жилье и городская среда»: вклад регионов.

Как построить до 2030 года миллиард квадратных метров жилья». В конференции приняли участие представители федеральных и региональных общественных и профессиональных объединений, представители региональных Минстроев, крупнейшие застройщики и девелоперы. Республику Башкортостан представлял один из крупнейших застройщиков РБ — ГК «Первый Трест».

На конференции рассмотрели перспективу развития жилищного строительства и ипотечного кредитования в регионах до 2030 года. Проанализировали эффективность принятых мер поддержки строительного комплекса во время пандемии коронавируса и мероприятий, осуществляемых в рамках господдержки жилищного строительства в регионах, в том числе программы «Стимул». А также обсудили какие меры необходимы для дальнейшего роста объёмов жилищного строительства и поддержки строительных организаций.

Все эксперты отметили огромную роль федеральной поддержки в рамках программы «Стимул», за годы действия которой удается достичь комплексного освоения крупных районов в субъектах РФ.

Кроме того, в российских регионах хорошим подспорьем для поддержания в работоспособном состоянии стройкомплекса в условиях пандемии стали льготная ипотека и проектное финансирование. Директор по маркетингу ГК «Первый Трест» Салават Назаров заметил, что с началом пандемии застройщики столкнулись с трудностями по дистанционным продажам недвижимости. Застройщики оказались не готовы к такой ситуации.

Положение во многом спасла льготная ипотека, которая в Башкортостане увеличила ежемесячную долю продаж с 58 до 72%. При этом вырос спрос на жилье стандартного класса (70% продаж, стоимость квартиры в среднем 4 млн рублей). С другой стороны, наиболее сложную ситуацию в стройкомплексе республики помогло преодолеть наличие проектного финансирования. За счет выделения банковских средств на проектное финансирование застройщикам удалось продолжить работу.

Эксперты также отметили на российском рынке после первых трудностей в сфере продаж недвижимости с начала года, связанных с пандемией, во второй половине 2020 года рынок оживился, а с августа был отмечен рост продаж в связи с решением правительства о понижении ипотечных ставок. Интересен тот факт, что в первую очередь отмечается вымывание из ассортимента крупных квартир, что свидетельствует о стремлении людей к приобретению более комфортного жилья.

Кроме того, были затронуты вопросы дефицита рабочей силы в связи с закрытием границ, роста цен на стройматериалы и отмечен рост стоимости квадратного метра 10-12% по Башкирии и до 20% в целом по России.

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