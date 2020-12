«Как будто опасаются». В Башкирии сорвались переговоры экозащитников с БСК

25 декабря должна была состояться встреча экоактивистов «Зелёный щит Куштау» с руководством Башкирской содовой компании. Однако, как рассказал председатель организации Дмитрий Петров «Эху Москвы в Уфе», совещание не состоялось.

Как сообщает издание, встреча была запланирована ещё 18 декабря, когда прошли первые обсуждения по поводу мониторинга воздуха в Стерлитамаке. Тогда БСК пообещала профинансировать покупку оборудования для передвижной работы. Аппаратура предназначалась для самостоятельного пользования экозащитниками. По словам Дмитрия Петрова, встречу отменил заместитель гендиректора компании Рустем Басыров. Теперь руководство компании попросило перенести встречу на первую рабочую неделю 2021 года. Как будто опасаются, что мы на переговорах что-то склонять в свою сторону начнём. Но мы видим попытки склонить на свою сторону с их стороны, сообщил Дмитрий Петров. Басыров в свою очередь сообщил, что точная дата встречи ранее не устанавливалась, а активисты должны были выслать свои предложения по работе над мониторингом воздуха. Они, по словам заместителя, поступили, однако они были «сырыми». Напомним, ранее генеральный директор БСК Эдуард Давыдов предложил создать рабочую группу, которая будет проводить замеры выбросов в атмосферу в Стерлитамаке. Экспертов и активных жителей он пригласил на «Деловой завтрак» 18 декабря. За стол переговоров сели активисты «Зелёный щит Куштау». Как рассказал руководитель организации Рамис Теляпкулов, руководство БСК пошло на диалог, предложив инвестиции взамен энтузиазма экоактивиств. Переговоры с компанией подверглись критике со стороны жителей республики.

