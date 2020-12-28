Итоги года Хабирова, нападение собаки и разборки с больницей. Итоги дня в Башкирии

Сегодня прошло последнее в уходящем году оперативное совещание в правительстве республики, на котором подвели итоги. Кстати, оно прошло в очной форме. Рассказываем главное.
Глава Башкирии Радий Хабиров поднял важный вопрос о наличии пазиков в республике. Он решительно ответил, что в следующем году в Уфе их быть не должно.
Жители столицы Башкирии возмутились тем, что ёлка за 12 миллионов рублей на Советской площади перестала гореть. В мэрии однако пояснили, что главное новогоднее украшение не работает из-за технических работ.
В распоряжении Mkset оказалось видео, на котором заснят момент очень эмоционального диалога между 38-летней жительницей Белебея и главным врачом местной центральной районной больницы Рустемом Ишмурзиным. Женщина призвала к ответу главврача после гибели отца.
В Уфе выставили на продажу восстановленный ТЦ «Европа». Ещё в 2011 году в здании произошел пожар, в котором погибли два человек и ещё более десятка людей обратились в больницы с травмами. Теперь здание продается за два миллиарда рублей.
В столице Башкирии на мальчика напала бойцовская собака, которая искусала его за ноги. Момент попал на камеру видеонаблюдения, установленную на выходе из подъезда.