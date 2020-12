Хабаровские власти выделят 36 млн рублей на водоснабжение Комсомольска-на-Амуре

Правительство Хабаровского края во главе с врио губернатора Михаилом Дегтяревым приступило к четвертому этапу проекта модернизации инфраструктуры водоснабжения Комсомольска-на-Амуре. На это будет направлено 36 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Как сообщает transsibinfo.com, глава региона лично контролирует ключевые для муниципалитетов края вопросы и находит для их решения средства. Работа идет согласно принятой дорожной карте, в которой отражены проблемные места в регионе, проанализированные специалистами. Так, в 2021 году на полученные из Москвы деньги построят новый 740-метровый водопровод в Комсомольске-на-Амуре. Развитие инфраструктуры водоснабжения в городе проходит в шесть этапов, три из которых уже реализованы. В частности, был реконструирован дюкер через реку Силинка и построен новый водопровод. Теперь предстоит заложить новый участок водопровода и ввести в эксплуатацию еще один. Отмечается, что сегодняшние возможности инфраструктуры по подключению новых объектов почти исчерпаны, а это тормозит развитие города. Реализация проекта позволит его жителям получить качественную питьевую воду и решить проблему с водообеспечением районов с новыми высотками. . Известно, что на четвертый этап направят 36 млн рублей. Все запланированные работы по модернизации системы водоснабжения закончат в 2022 году. Сообщается, что утвержденный кабмином проект "Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения Комсомольска-на-Амуре. III пусковой комплекс" реализуется в рамках стратегического плана комплексного социально-экономического развития города.

