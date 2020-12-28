Хабаровские власти выделят 36 млн рублей на водоснабжение Комсомольска-на-Амуре

Так, в 2021 году на полученные из Москвы деньги построят новый 740-метровый водопровод в Комсомольске-на-Амуре. Развитие инфраструктуры водоснабжения в городе проходит в шесть этапов, три из которых уже реализованы. В частности, был реконструирован дюкер через реку Силинка и построен новый водопровод. Теперь предстоит заложить новый участок водопровода и ввести в эксплуатацию еще один.