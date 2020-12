Сегодня, 28 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров вручил министру здравоохранения Максиму Забелину орден генерала Минигали Шаймуратова.

— В статусе этого ордена написано: «При спасении людей во время ЧС». Я огромное количество наград вручил нашим врачам, и я просто решил, что наш министр, по сути, выстоял это тяжелое время, не дрогнул ни разу, не видел растерянности в его глазах, — отметил Радий Хабиров. По словам Максима Забелина, это награда не его личная, она принадлежит всей команде. — Это аванс, большая оценка нашей работы, — отметил он.

