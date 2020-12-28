Дед Мороз на связи: жители Башкирии могут звонить главным новогодним персонажам

Дед Мороз на связи: жители Башкирии могут звонить главным новогодним персонажам

Сегодня, 15:58ОбществоPhoto: Depositphotos
МТС вновь приглашает позвонить Деду Морозу и Снегурочке, чтобы получить от них поздравление с Новым годом. Позвонить им до 15 января 2021 года могут абоненты любых операторов России, в том числе и жители Башкирии.

Чтобы пообщаться с главными героями зимнего праздника, абонентам МТС достаточно совершить бесплатный звонок на короткий номер 0-2021. Абоненты других операторов тоже могут получить поздравления от доброго дедушки и его внучки. Для этого им нужно набрать на смартфоне номер +7-916-100-20-21 — стоимость вызова на который будет равна стоимости исходящего звонка в соответствии с используемым тарифным планом.

В 2020 году у новогоднего сервиса МТС появилась новая возможность. Теперь с Дедом Морозом и Снегурочкой дети могут пообщаться в том числе с помощью своих «умных» часов.

Для этого нужно добавить номер волшебников в разрешенные контакты устройства, а также:

  1. убедиться, что часы находятся во включенном состоянии и подключены к интернету, иначе часы не получат новый номер контакта;
  2. запустить на своем смартфоне мобильное приложение, через которое осуществляется управление детскими часами;
  3. зайти в меню “Настройки” и добавьте номер +79161002021 в список контактов. Если при добавлении нового контакта есть возможность выбрать тип связи с часами необходимо выбрать режим звонков. Назовите новый контакт, например, «Дед Мороз и Снегурочка”. Под данным именем он будет отображаться на часах у ребенка.
  4. не забудьте сохранить изменения для их синхронизации с детскими часами!
  5. проверьте, что новый контакт успешно добавлен в адресную книгу детских часов.

Звонок с детских умных часов оплачиваются по условиям тарифа.

Сервис доступен до 15 января 2021 года включительно.

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