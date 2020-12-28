Дед Мороз на связи: жители Башкирии могут звонить главным новогодним персонажам

Чтобы пообщаться с главными героями зимнего праздника, абонентам МТС достаточно совершить бесплатный звонок на короткий номер 0-2021. Абоненты других операторов тоже могут получить поздравления от доброго дедушки и его внучки. Для этого им нужно набрать на смартфоне номер +7-916-100-20-21 — стоимость вызова на который будет равна стоимости исходящего звонка в соответствии с используемым тарифным планом.