Что несет нам год грядущий? Астрологи составили прогноз на для всех знаков Зодиака

Астрологи рассказали о сюрпризах, который подготовил для нас наступающий год Быка.

Овен В целом наступающий год будет для Овнов временем больших перемен. Радостно в этом то, что эти перемены в основном будут инициированы самими Овнами, а не внешними обстоятельствами и капризами госпожи Удачи. Главное — это успевать отвечать на вызовы судьбы и быстро хватать Птицу счастья за хвост. Но уж скорости-то реакции и здоровой активной жизненной позиции Овнам не занимать! Однако в начале этого года с вами должна произойти серьезная трансформация личности. Причем, если она не произойдет добровольно, Небеса заставят вас сделать ее принудительно. Поэтому, чтобы на вашу голову не посыпались с января по июнь неприятные неожиданности, самое разумное самим подумать, от чего вы сами хотели бы отказаться, и сделать это. Телец Для Тельцов наступающий год будет очень непростым, но во многом продуктивным. Главные вызовы этого года — ревизия и последующее осознанное проведение необходимых перемен во всех сферах жизни, повышение уровня профессиональной квалификации и бережное отношение к личной жизни. Избежать перемен в этом году Быкам не удастся, и если они не введут их сами, по своей собственной воле, это заставит их сделать жизнь, причем в весьма жесткой манере. Близнецы Этот год многие Близнецы в будущем будут вспоминать как один из самых счастливых и судьбоносных в своей жизни, причем во всех сферах. Многим из них удастся то, что не удавалось многие годы, все поражения и проблемы останутся позади в прошлом. Гороскоп на 2021 говорит, что Близнецы войдут в период, когда у них быстро вырастет популярность, число поклонников, люди будут высоко ценить их личные достоинства и поступки. Их идеи и профессиональные достижения также будут очень высоко оценены начальством, коллегами, партнерами по бизнесу и клиентами. Главный совет этим любимцам Фортуны — не расслабляться, не почивать на лаврах, а действовать, действовать и еще раз действовать. Рак Для знака Рака грядущий год обещает быть годом контрастов, он будет наполнен неожиданными событиями. А вот какими именно будут эти неожиданности, положительными или отрицательными, во многом зависит от самих Раков. Представителям этого знака будет нельзя «тихо отсидеться», им обязательно придется что-то поменять в своей жизни, тогда есть шанс, что данные неожиданности будут не трагичными, а напротив радостными. Единственное, что Ракам важно помнить: менять что-то надо прежде всего в себе, без этого любая другая перемена не будет во благо. Сейчас не время для таких радикальных перемен, как смена места работы или спутника жизни. Зато самое время расстаться добровольно с вредными привычками, в противном случае судьба заставит их это сделать силой... Лев Для «царей всех зверей» данный год пройдет под лозунгом «Предусмотрительность — это не трусость». Как говорит гороскоп на 2021, Лев именно через эти качества сможет превратить превратности судьбы в парад побед. Многим Львам капризная Фортуна в этом году может подбросить ряд испытаний на прочность. Но только лишь для того, чтобы они умерили свою избыточную гордость, а порой и гордыню, научились мудрости, тактичности и осторожности. Особенно это относится к Львам, родившимся в период с 23 июля по 6 августа. Обычно Львы — это очень неординарные, творческие люди, царственные, уверенные в себе и просто обожающие блистать, управлять. Но гороскоп Львам на 2021 год посмотреть советует на первую половину года. Хотя у самих Львов будет создаваться такое впечатление, что вся Вселенная разом на них ополчилась, именно в этот период все будет способствовать самореализации Льва. Дева В целом наступающий год запомнится Девам как весьма позитивный. Так, для Дев, которые мечтали о решении своего жилищного вопроса, вероятнее всего либо найдется гениальная идея по его скорейшему разрешению, которая тут же начнет воплощаться, либо реальное его решение. Если же Девы не ощущают недостатка в квадратных метрах, и их домашнее гнездышко уже имеется в наличии, тогда многие из них затеют ремонт всей своей мечты. Если кто-то из Дев ощущал, что не хватает свежих впечатлений, что «засиделся дома», в этом году они ощутят настоящий прорыв — у Дев будет много неожиданных, захватывающих поездок. Весы В чем-то грядущий год запомнится как радостный и полный достижений, а в чем-то — как весьма непростой. Во-первых, в этом году на одной чаше весов будут работа и деньги, а на другой — любовь и семья. Жизнь будет протекать у этого стремящегося к гармонии знака зодиака так, что эти чаши уравновесить просто не удастся, придется выбирать — или личная жизнь, или общественные и денежные дела. Весам надо понять, что это всего лишь урок судьбы, суть которого в следующем: бывают такие времена, когда надо четко расставить приоритеты и сделать упор на что-то одно. Только так, наладив полный порядок и блеск в одной сфере жизни, можно спокойно и скрупулезно браться за другую и достигнуть там такого же успеха. Если же пытаться бежать в две стороны одновременно, то нетрудно догадаться, к чему и с каким успехом таким образом можно прибежать. Как говорится, за двумя зайцами погонишься... Скорпион Главная тема этого года для Скорпиона — глубокая личностная трансформация, которая повлечет изменения во многих сферах жизни, в большей части положительные. Возможно, многие из них найдут Учителя с большой буквы, настоящего коуча, наставника, который будет заботливо и эффективно помогать им в решении их насущных задач. Часть Скорпионов бесповоротно откажется от вредных привычек, будет нарабатывать новые модели мышления и эмоциональных реакций. В этом случае помощь Высших сил им просто гарантирована, и этот год запомнится им как время, перевернувшее всю их жизнь. Стрелец Стрельцы в этом году также оказались в числе любимчиков судьбы. Госпожа Удача благоволит им практически во всех сферах жизни. Лишь одно но: их тип удачи будет скоротечным, по принципу «хватай быстро и убегай». Жизнь будет посылать им большое количество возможностей, но не будет «дожидаться», пока они разберутся, что да как, прикинут «могу ли я» и «для чего это мне» — не проявил хватательный рефлекс, значит забираем подарок назад. Этакая «Золотая рыбка-пятиминутка». Поэтому Стрельцы в этом году должны быть как никогда активны, даже немного агрессивны, напористы и предприимчивы, причем и в делах, и в любви. Козерог Для Козерогов, рожденных в разные даты, этот год может оказаться очень разным по своему качеству. Козерог, рожденный в период с 22 декабря по 8 января и с 18 по 21 января, проживет этот год сравнительно спокойно, в чем-то даже рутинно, но и без каких-либо опасностей и отрицательных событий. Для тех, кто родился 9–13 января, год может принести неожиданные перемены. Кто-то неожиданно потеряет старую работу или, напротив, найдет новую, а может быть и то, и другое. Кто-то расстанется с партнером по браку, кто-то же, напротив, неожиданно и быстро обретет большую любовь и семью. Но можно сказать определенно: эти события будут данным Козерогам только во благо. Наконец, те Козероги, которые родились 14-18 января, окажутся в центре событий, которые будут характеризоваться как катарсис. После этих событий они поймут, что их жизнь уже никогда не будет прежней. Общий гороскоп Козерога на 2021 год сулит и реальную опасность для жизни или здоровья, а некоторые будут спасать жизнь и здоровье близких им людей. В бизнесе и карьере у них тоже будут ситуации типа «пан или пропал». Водолеи Водолеи, родившиеся в разные даты, могут провести этот год очень по-разному. Гороскоп сулит Водолеям, рожденным в январе и в самом начале февраля, возможность совершить яркий «блицкриг» и осуществить какую-то большую мечту, особенно в январе, феврале, а также в июне и августе. А те, кто родился во второй половине февраля, получат супершанс схватить большую удачу в марте-мае или в ноябре-декабре. Однако у всех без исключения представителей этого знака будут повышенные возможности возвыситься в социуме, в профессии, репутации. Некоторые из них побывают в замечательных увлекательных дальних поездках, которые запомнятся на всю жизнь и будут насыщены как яркими романтическими, так и деловыми событиями. Рыбы «Купаюсь в любви и творчестве, как рыба в воде!» — именно так проживут 2021 год большинство представителей знака Рыб. В этом году как никогда прежде судьба будет благоволить их чудачествам, спонтанным непредсказуемым поступкам, выборам по зову сердца. Именно посредством такого поведения Рыбкам удастся в этом году буквально трансформировать свою жизнь, вывести ее на новый, счастливый жизненный виток. Им нужно просто открыться людям и обстоятельствам, начать делать то, что задумали или неожиданно решили. Поначалу будет казаться немного страшно — многие Рыбы очень мнительные, робкие люди, предпочитающие большинство своих чувств и мыслей не демонстрировать окружающим. Но если эти сомнения преодолеть и начать решаться на поступки, то они будут щедро награждены судьбой за смелость.

