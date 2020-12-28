Что несет нам год грядущий? Астрологи составили прогноз на для всех знаков Зодиака

Стрельцы в этом году также оказались в числе любимчиков судьбы. Госпожа Удача благоволит им практически во всех сферах жизни. Лишь одно но: их тип удачи будет скоротечным, по принципу «хватай быстро и убегай». Жизнь будет посылать им большое количество возможностей, но не будет «дожидаться», пока они разберутся, что да как, прикинут «могу ли я» и «для чего это мне» — не проявил хватательный рефлекс, значит забираем подарок назад. Этакая «Золотая рыбка-пятиминутка». Поэтому Стрельцы в этом году должны быть как никогда активны, даже немного агрессивны, напористы и предприимчивы, причем и в делах, и в любви.