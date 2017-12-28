Возвращение к истокам: почему переформатируют Башкирскую академию госслужбы

Реорганизация БАГСУ связана с необходимостью вернуться к выполнении ю исходных задач.

Ректор Башкирской академии государственной службы и управления (БАГСУ) при главе Башкирии Ильгиз Кызыргулов в беседе с корреспондентом Медиакорсети дал разъяснения по поводу предстоящих преобразований в академии.

Напомним, недавно стало известно, что БАГСУ с будущего года прекратит прием абитуриентов по программам высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура).

-Прежде всего, есть планы по изменению перечня оказываемых услуг БАГСУ. Сейчас мы являемся учреждением высшего образования, а через несколько лет станем учреждением дополнительного профессионального образования. Название вуза планируется оставить таким же, то есть в будущем академия, возможно, будет называться ГБОУ ДПО «Башкирская академия государственной службы и управления при главе РБ». С 2018 года будем только осуществлять прием по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки, повышения квалификации, проведения семинаров, реализация программ MBI, MPA), - пояснил Ильгиз Кызыргулов. - Студенты, которые поступили в 2017 году и ранее, будут доучиваться до получения диплома, лицензия и аккредитация по программам высшего образования имеются, никаких ограничений нет. Сейчас мы формируем учебную нагрузку для преподавателей на 2018-2019 учебный год по реализации программ высшего образования.

По словам ректора, в структуре БАГСУ сейчас создается Республиканский центр профессиональных компетенций, который должен стать ключевым республиканским центром непрерывного развития профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих, руководителей и специалистов государственных и муниципальных учреждений. При этом одной из основных задач центра также будет организация электронного обучения чиновников. Именно на этом сделал акцент глава региона Рустэм Хамитов, потребовав, чтобы чиновники прекратили ездить на учебу в Уфу как на веселые каникулы, меньше всего занимаясь при этом учебой.

- БАГСУ изначально был создан для подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленцев, государственных гражданских и муниципальных служащих, а в последние годы объем оказываемых услуг в части повышения квалификации чиновников уменьшился, крен пошел в сторону реализации программ высшего образования, - отметил Ильгиз Кызыргулов. - Деятельность БАГСУ по реализации программ высшего образования по направлениям «Экономика», «государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция» не сильно интересует учредителя, по этим программам довольно хорошо готовят и в других вузах республики, тем более, общеизвестно о перепроизводстве в стране специалистов по данным направлениям. Так что главной причиной преобразований БАГСУ является необходимость возвращения вуза к исходным задачам, из-за чего вуз был создан».