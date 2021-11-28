В Башкирии болельщики создали петицию в поддержку большого футбола и клуба «Уфа»

Автор петиции обратился к главе Башкирии с просьбой спасти ФК «Уфа» от гибели, ведь клуб, по словам автора, «оказался на обочине», а средства, которые были выделены на содержания «Уфы» равны зарплате хоккеиста «Салавата Юлаева».

На портале «Change.org» Алмаз М. создал петицию в поддержку большого футбола в Башкирии, в частности, он просит главу региона Радия Хабирова вмешаться в ситуацию с ФК «Уфа» и спасти его от гибели, ведь «в эти годы футбол оказался на обочине». — Уважаемый Глава Башкирии! Мы признательны вам за заверение, что вы не дадите развалиться команде. Также благодарны за решение проблемы поиска нового спонсора ФК «Уфа». Однако, по всей видимости, ваши решения не выполняются более низкими инстанциями. В этой связи мы просим вас лично снова вмешаться и все же не дать погибнуть нашему клубу, в последние годы практически неизменно входящему в десятку сильнейших клубов одной из лучших Лиг Европы, — пишет Азамат М. Помимо этого, он отмечает, что за два года финансирования клуб получил столько, «сколько в хоккее получает только один игрок — финн Хартикайнен». Потому автор задается автором «Разве футбол менее значим, чем хоккей?», ведь у футбола в Башкирии множество фанатов, а на матчи приходя 150 тысяч человек в год несмотря на то, что «на Нефтянике условия куда хуже, чем на Уфа-Арене». — Однако хоккею республика помогает, а футбол — потихоньку умирает. Нам больно на это смотреть. Если виной всему ваши подчиненные в правительстве или руководители футбола — принимайте меры и разбирайтесь с ними отдельно», — заявляет болельщик. Так, на момент публикации материала петицию подписали более 4 тысяч человек.

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