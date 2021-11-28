Почти смешная история: как связаны дом для главы района Башкирии и памятник ветеранам

Во-первых, многие из фронтовиков были коммунистами или сочувствующими, большинство из них были атеистами. Во-вторых, даже если не принимать во внимание предыдущий аргумент, среди фронтовиков были не только татары и башкиры, но представители других национальностей, их потомкам может быть не очень удобно приходить во двор мусульманского религиозного учреждения, чтобы отдать дань памяти доблестных предков. В-третьих, по мусульманским канонам не принято класть на могилы цветы, навещать могилы и тем более проводить возле них торжественные мероприятия. А установка во дворе мечети памятника фронтовикам предполагает, что возле него будут проводиться праздничные мероприятия, приуроченные к 9 Мая, 22 июня и другим датам, то есть, оркестр и детские стихи будут звучать рядом с местом, где мусульмане возносят молитву Всевышнему, таков краткий перечень возражений, которые высказали противники установки памятника фронтовикам на его нынешнем месте — рядом с мечетью.