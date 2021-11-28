Почти смешная история: как связаны дом для главы района Башкирии и памятник ветеранам

Две эти истории оказались странным образом взаимосвязаны. Но если с покупкой служебной недвижимости для главы все более-менее прояснилось, то ситуация с памятником фронтовикам в селе Якупово оказалась весьма запутанной. Хотя бы потому, что год назад стелу памяти ветеранов войны в селе уже установили, однако около половины сельчан остались ею недовольны и решили, что нужен другой монумент.
Напомним, накануне, 27 ноября, Mkset рассказал о том, как жители села Якупово Караидельского района Башкирии своими силами собирают средства на создание и установку памятника 120 землякам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. В своем публичном обращении активисты уточняли, что на эти цели требуется более 400 тысяч рублей с учетом постоянного роста цен на стройматериалы. С их слов, пока удалось собрать 220 тысяч рублей, из которых 110 тысяч рублей — пожертвования, и еще примерно такую же сумму инициативная группа надеялась получить от властей по программе поддержки местных инициатив.
— Самый первый эскиз был слишком простым и примитивным. Мы были неопытны, как первоклассники. Наша группа из семи человек в течении 2,5 месяцев искала и рассматривала варианты в интернете, рисовали и вносили изменения, пока не пришли к окончательному варианту. Вели переговоры с исполнителями, искали подходящие по габаритам и ценам материалы. Сумма 110 тысяч рублей собрана в основном за счет переводов от выходцев из деревни Якупово, проживающих в других регионах. Сами жители деревни уже не могли сдавать деньги повторно, так как с них уже ранее собирали деньги на первоначальную мемориальную доску, которую поставили во дворе мечети. В основном жители деревни оказались небогатыми людьми, средства нужны им, чтобы содержать свои семьи — в начале учебного года пришлось покупать детям новую форму, а в канун зимы — теплую одежду, — рассказала организатор возведения памятника Разиля Биктимирова, в прошлом доктор, а ныне — пенсионерка.
Кроме того, было решено поставить новую ограду там, где будет стоять памятник, облагородить это место, выложить площадку плиткой, поставить скамейки, посадить красивые деревья, цветы, как это обсуждалось с главой района при встрече на месте будущего памятника год назад.
Посовещавшись со специалистами, которые готовы были заняться изготовлением памятника, она выяснила, что собранных 200 тысяч на воплощение задуманного не хватит. Из-за постоянного подорожания строительных материалов уже сейчас нужна сумма, как минимум, вдвое больше. Глава района Шайдуллин, вступивший в должность в начале ноября 2020 года, был в курсе ситуации, с ним был обстоятельный разговор про новый памятник даже с выездом в село Якупово.
В поисках средств Разиля решила обратиться к предпринимателям и попросила опубликовать ее пост в чате одного из наиболее массовых бизнес-сообществ. Как ни странно, бизнесмены, обсуждавшие дорогое оборудование, аренду помещений, земли и попутно намечавшиеся поездки за границу, не откликнулись на призыв.
В тот же день, когда история с памятником в Якупово вышла в публичное пространство, достоянием гласности стал и тот факт, что муниципалитет объявил конкурс на покупку двухэтажного служебного коттеджа для главы района Айдара Шайдуллина. Как пояснили в районной администрации, глава переехал в Караидельский район на работу из города Давлеканово, соответственно, здесь ему нужен дом. Отметим, что Айдар Шайдуллин возглавил район год назад, в ноябре 2020 года, и до сих пор, судя по всему, пользовался съемным жильем. Заместитель главы администрации Денис Ирназаров назвал предоставление жилья иногородним чиновникам «обычной практикой».
Предшественник Айдара Шайдуллина на посту главы Караидельского района Ильдар Гарифуллин был местным уроженцем, понятно, что занять служебное жилье после его отставки и переезда в Уфу на новую работу его преемник не мог. К слову, с января 2021 года Ильдар Гарифуллин работает заместителем министра природопользования и экологии РБ, а в его доме в Караидельском районе осталась его семья.
Рассказывая о покупке дома для главы, журналисты вспомнили, что именно в Караидельском районе сельчане собирают средства на памятник фронтовикам. После этого ситуация начала развиваться совершенно неожиданным образом.
За подписью заместителя главы Караидельского района Рамиля Валинурова в официальной группе администрации Караидельского района «Вконтакте» был опубликован обстоятельный пост, из которого следует, что 22 июня текущего года в селе Якупово состоялось открытие памятника жителям села, воевавшим в годы войны.
«На знаменательное событие приехали уроженцы деревни со всех концов республики. Памятник был возведен в рамках программы „Наше село“, основным условием которой было софинансирование со стороны администрации района и местного населения, выходцев деревни (50×50). Стела была возведена вблизи местной мечети, место расположения было определено на сходе граждан», — сообщается в публикации.
Затем, говорится в сообщении, «спустя какое-то время незначительная часть населения выступила с инициативой обустроить ещё один памятник возле местного клуба». Таким образом, деревня Якупово была повторно включена в программу «Наше село» на вышеперечисленных условиях. Разиля Биктимирова взяла на себя инициативу сбора денежных средств от местного населения. В итоге было собрано 110 тысяч рублей».
Из пояснений от лица чиновника следует также, что «согласно условиям программы и составленной смете на 220 тысяч рублей, утверждённой депутатским корпусом, администрация района также выделила 110 тысяч рублей».
Затем в сообщении стояла фраза, которая сильно озадачила всех, кто знает Разилю Биктимирову и её соратников: «Однако, по заявлению инициатора проекта, данных средств оказалось недостаточно, в связи с чем возникает необходимость в проведении экспертизы сметы и выяснении причин, по которым был осуществлён дополнительный сбор денег с населения, в том числе через социальные сети. Любая активность населения по сбору средств должна проводиться в законном правовом поле со всеми вытекающими документами и отчётами, иные формы сбора средств могут рассматриваться как факт мошенничества».
Вывод из прочитанного напрашивался сам собой: 70-летнюю пенсионерку-энтузиастку Разилю Мавлявиевну Биктимирову в ближайшее время могла ожидать проверка (или даже несколько проверок), по итогам которых женщина вполне могла попасть под следствие по подозрению в мошенничестве.
Для Разили эта новость стала ударом.
— Я - доктор. Мошенничество и я — совсем несовместимые вещи. Мы хотели собрать средства на памятник нашим отцам и дедам, который был бы доступен для всех и был бы сделан от души, — пояснила она растерянно в беседе с корреспондентом Mkset и рассказала предысторию, которая пролила свет на многие странности.
Оказывается, за рамками обращения, опубликованного от имени заместителя главы района Рамиля Валинурова, осталась весьма важная деталь.
Памятник фронтовикам, открытие которого состоялось 22 июня 2021 года в селе Якупово, установлен не просто «вблизи мечети», как сказано в посте, а прямо в самом дворе религиозного учреждения. Идея установить стелу именно здесь, как стало известно Mkset, принадлежала влиятельной группе жителей Якупово. Она сразу же была подвергнута критике. Обсуждение вопроса продолжалось на протяжении всего 2020 года.
Во-первых, многие из фронтовиков были коммунистами или сочувствующими, большинство из них были атеистами. Во-вторых, даже если не принимать во внимание предыдущий аргумент, среди фронтовиков были не только татары и башкиры, но представители других национальностей, их потомкам может быть не очень удобно приходить во двор мусульманского религиозного учреждения, чтобы отдать дань памяти доблестных предков. В-третьих, по мусульманским канонам не принято класть на могилы цветы, навещать могилы и тем более проводить возле них торжественные мероприятия. А установка во дворе мечети памятника фронтовикам предполагает, что возле него будут проводиться праздничные мероприятия, приуроченные к 9 Мая, 22 июня и другим датам, то есть, оркестр и детские стихи будут звучать рядом с местом, где мусульмане возносят молитву Всевышнему, таков краткий перечень возражений, которые высказали противники установки памятника фронтовикам на его нынешнем месте — рядом с мечетью.
Непосредственно в селе сейчас проживают 200 с лишним человек. Многие выходцы из Якупово живут в больших городах. Они тоже возражали, говоря, что их «„городские“ внуки не смогут свободно зайти во двор мечети». Однако люди, от которых зависело окончательное решение, наверное, не особо вникали во все эти тонкости. В итоге прежний глава района Ильдар Гарифуллин утвердил решение о размещении монумента все-таки во дворе мечети.
Памятник установили еще год назад. Внешне он напоминает надгробье на мусульманском кладбище, наверху стелы выбита сура из Корана, а под ней — столбики с фамилиями якуповских фронтовиков. По словам Разили Мавлявиевны, недовольство им выразили больше 70% жителей села. Весной 2021 года за установку военно-патриотического памятника в другом месте проголосовало более 74% жителей деревни, а по итогом интернет-голосования свои голоса за него отдали 97% участников обсуждения.
За все это время возле нынешнего памятника уже несколько раз проводили праздники с музыкой и цветами. По отзывам сельчан, со стороны это смотрелось по меньшей мере дико.
Сельчане, не согласные с таким воплощением дани их памяти, решили сделать другой памятник, установив его возле школы или возле сельского клуба, и стали собирать на него деньги. Координацию этого процесса взяла на себя Разиля Биктимирова.
Наши самостоятельные попытки связаться с заместителем главы администрации Караидельского района Рамилем Валинуровым, чтобы получить разъяснения по ситуации, не увенчались успехом. Разиля Мавлявиевна Биктимирова оказалась более удачливой. Она считает, что объяснения Валинурова помогли расставить всё по своим местам.
— Мне крайне неприятна вся эта ситуация. Через месяц мне исполнится 70 лет, в таком возрасте узнавать, что тебя подозревают в мошенничестве, мягко говоря, неприятно. Но Рамиль Карамович мне пояснил, что этот пост «ВКонтакте», размещенный сегодня от его имени, готовили сотрудники администрации. К сожалению, он не успел проверить его перед публикацией. Рамиль Карамович принес мне извинения за это недоразумение и заверил, что искренне уважает наши усилия по сохранению памяти о фронтовиках, — сообщила Разиля Мавлявиевна.
Отметим, что злополучный пост был опубликован за полчаса до выхода заметки, в которой упоминались одновременно новый дом главы района и памятник в селе Якупово. Из этого следует логичный вывод, что сотрудники Караидельской администрации после мониторинга СМИ заранее решили «сработать на упреждение» и намекнуть на возможное мошенничество добровольцев, собиравших деньги на монумент. Справедливости ради, добавим, что вскоре после общения Разили Биктимировой с Рамилем Валинуровым его подпись под спорным постом исчезла, однако само сообщение на момент этой публикации так и оставалось висеть в открытом доступе.
По словам Разили Мавлявиевны, в процессе беседы с Рамилем Валинуровым они вновь обсудили возведение второго памятника ветеранам войны. Замглавы администрации пообещал оказать поддержку в решении возникших вопросов. Предметом для мозгового штурма, запланированного в районной администрации, также станут и трудности с финансированием строительства памятника.
Разиля Биктимирова и ее единомышленники поверили, что им действительно помогут.
Mkset следит за этой историей.