Названы три категории пенсионеров Башкирии, которым в декабре поднимут пенсии

Названы три категории пенсионеров Башкирии, которым в декабре поднимут пенсии
Названы три категории пенсионеров Башкирии, которым в декабре поднимут пенсии
Вчера, 11:09ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Индексация пенсий будет проходить автоматически с 1 декабря этого года, сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Стало известно, что с 1 декабря три категории пенсионеров могут рассчитывать на автоматическую индексацию пенсии. Как утверждает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на Пенсионный фонд, повышение пенсии ожидает, во-первых, тех, кому в ноябре этого года исполнилось 80 лет. В таком случае пенсия вырастет до 12 088,96 рубля.

Во-вторых, выплаты будут индексироваться у тех пенсионеров, которые до августа 2021 года были трудоустроены, но уволились в последний месяц лета. Так, со следующего месяца к пенсии будет автоматически прибавлена доплата за прошедшие после увольнения три месяца.

В-третьих, пенсионеры, которые подавали на перерасчет, могут рассчитывать на надбавку к пенсии. В данном случае она также будет осуществляться автоматически.

Напомним, что средний размер пенсии в Башкирии по состоянию на 1 июля 2021 года превысил 15 320 рублей.

Отметим, что глава Минтруда России Антон Котяков ранее сообщал о индексации социальных пенсий на 7,7% в 2022 году, а страховых — на 5,9%. Так, со следующего года среднегодовой размер страховых выплат по старости неработающим окажется на отметке в 18 521 рубль, а в 2024 году предполагается их рост до 20 469 рублей.

Однако это в будущем, а о законах, которые вступают силу уже со следующей недели можно подробно узнать из материала Mkset.

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