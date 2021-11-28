«Всё понимала без слов»: чиновники Башкирии рассказали о своих мамах в День матери

Поздравить мам с их Днем уже успели Радий Хабиров, Андрей Назаров, мэр Уфы Сергей Греков, а также другие чиновники Башкирии.

Сегодня, 28 ноября, по всей России отмечается День матери и ко второй половине дня поздравить женщин с праздником успели первые лица Башкирии. Так, Радий Хабиров в своих социальных сетях поздравил две семьи, которые приняли решение забрать детей из детского дома. В частности, глава региона заявил, что семьям Валеевых и Мартенс были вручены медали «Родительская доблесть». Помимо этого, Хабиров пожелал «всем жителям республики мира, здоровья, тепла отношений, понимания» и попросил всех поздравить своих мам. К поздравлениям присоединился и премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. В своих социальных сетях он «от всего сердца» поблагодарил всех мам республики и пожелал им «крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и ответного тепла от их детей», а также вспомнил и свою уже погибшую маму. Фото: facebook.com // Андрей Назаров — Знаете, моей Мамы уже нет в живых, но я часто чувствую, что она где-то рядом. Она всегда была для меня другом и наставником, который учил меня труду, ответственности и решительности. Остаётся она им для меня и по сей день. Принимая какое-нибудь решение, я и сейчас иногда пытаюсь представить себе её реакцию. Это очень помогает. Переоценить подобного рода помощь со стороны наших матерей — живых и тех, кого уже с нами нет — невозможно, поделился Андрей Назаров. Не менее сердечные поздравления написал и мэр Уфы Сергей Греков. Так, градоначальник обратился «ко всем, у кого есть» и попросил ценить и беречь ее, ведь мама «самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас». — Сердечно поздравляю вас с Днём матери — нежным, светлым, теплым праздником! Вы всегда были и остаетесь самоотверженными, любящими и готовыми на все ради своих детей! Сергей Греков Также с Днем матери поздравил и глава администрации Сибая Рустем Афзалов. В этот день он вспомнил своего «родного и близкого человека» и посоветовал чаще говорить мамам «как вы их любите». Фото: vk.com // Рустем Афзалов — Ты навсегда осталась в моём сердце — мой родной и близкий человек. Я вырос счастливым, ведь ты всегда была рядом. Всё понимала без слов, верила в меня и любила — бесконечно. Мне очень тебя не хватает. Никто не знает, что будет завтра. Говорите своим мамам чаще, — Рустем Афзалов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter