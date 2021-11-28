«Всё понимала без слов»: чиновники Башкирии рассказали о своих мамах в День матери

«Всё понимала без слов»: чиновники Башкирии рассказали о своих мамах в День матери
«Всё понимала без слов»: чиновники Башкирии рассказали о своих мамах в День матери
Вчера, 15:40ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Поздравить мам с их Днем уже успели Радий Хабиров, Андрей Назаров, мэр Уфы Сергей Греков, а также другие чиновники Башкирии.

Сегодня, 28 ноября, по всей России отмечается День матери и ко второй половине дня поздравить женщин с праздником успели первые лица Башкирии.

Так, Радий Хабиров в своих социальных сетях поздравил две семьи, которые приняли решение забрать детей из детского дома. В частности, глава региона заявил, что семьям Валеевых и Мартенс были вручены медали «Родительская доблесть». Помимо этого, Хабиров пожелал «всем жителям республики мира, здоровья, тепла отношений, понимания» и попросил всех поздравить своих мам.

К поздравлениям присоединился и премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. В своих социальных сетях он «от всего сердца» поблагодарил всех мам республики и пожелал им «крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и ответного тепла от их детей», а также вспомнил и свою уже погибшую маму.

Фото:facebook.com // Андрей Назаров

— Знаете, моей Мамы уже нет в живых, но я часто чувствую, что она где-то рядом. Она всегда была для меня другом и наставником, который учил меня труду, ответственности и решительности. Остаётся она им для меня и по сей день. Принимая какое-нибудь решение, я и сейчас иногда пытаюсь представить себе её реакцию. Это очень помогает. Переоценить подобного рода помощь со стороны наших матерей — живых и тех, кого уже с нами нет — невозможно, поделился Андрей Назаров.

Не менее сердечные поздравления написал и мэр Уфы Сергей Греков. Так, градоначальник обратился «ко всем, у кого есть» и попросил ценить и беречь ее, ведь мама «самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас».

— Сердечно поздравляю вас с Днём матери — нежным, светлым, теплым праздником! Вы всегда были и остаетесь самоотверженными, любящими и готовыми на все ради своих детей! Сергей Греков

Также с Днем матери поздравил и глава администрации Сибая Рустем Афзалов. В этот день он вспомнил своего «родного и близкого человека» и посоветовал чаще говорить мамам «как вы их любите».

Фото:vk.com // Рустем Афзалов

— Ты навсегда осталась в моём сердце — мой родной и близкий человек. Я вырос счастливым, ведь ты всегда была рядом. Всё понимала без слов, верила в меня и любила — бесконечно. Мне очень тебя не хватает. Никто не знает, что будет завтра. Говорите своим мамам чаще, — Рустем Афзалов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы