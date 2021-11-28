Два в одном: пасмурную Башкирию накроют снег и гололёд

Два в одном: пасмурную Башкирию накроют снег и гололёд
Два в одном: пасмурную Башкирию накроют снег и гололёд
Вчера, 06:00ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Сегодня, 28 ноября, по Башкирии и в Уфе ожидается весь день скучная пасмурная погода.

В течение дня может быть умеренный южный ветер со скоростью не более 6 ме0тров в секунду. Впрочем, временами возможны порывы до 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха утром от минус 10 до минус 5, Днем воздух прогреется до синус 3 градусов, после этого похолодания не ожидается.

Вечером синоптики обещают снег.

В следующие дни может стать еще теплее, и снег временами будет переходить в дождь. На дорогах и тротуарах неизбежен гололёд. Спасатели просят автомобилистов и пешеходов быть осторожнее.

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