Адвокат уфимца Владимира Санкина, который убил педофила, обжаловал его приговор

Владимиру Санкину дали 6 лет колонии за убийство 54-летнего жителя Уфы, который в тот день якобы намеревался совершить развратные действия в отношении двух мальчиков. Адвокат Шота Горгадзе обжаловал приговор в шестом кассационном суде в Самаре, сообщает сам правозащитник в своих соцсетях.

Стало известно, что адвокат Шота Горгадзе, который ранее представлял интересы Валерия Меладзе и Владимира Соловьева в суде, обжаловал приговор уфимцу Владимиру Санкину. По словам, Горгадзе, жалобу будут рассматривать в 14 декабря в 11:45 в Шестом кассационном суде общей юрисдикции в Самаре. Отметим, что Владимир Санкин был признан виновным за убийство 54-летнего Владимира Зайцева. Сам осужденный и его правозащитники утверждают, что Санкин пытался спасти двух детей от действий педофила, однако не рассчитал силу. — Педофил, освободившийся недавно после восьмилетней отсидки за изнасилование ребенка, пытался в подъезде затащить двух мальчишек себе в квартиру. Одному удалось вырваться и выбежать на улицу, а второй ребенок остался в лапах педофила. Мимо дома шел Владимир Санкин. Мальчишка подбежал к нему, рассказал о педофиле и попросил помощи. Санкин не прошёл мимо, вбежал в подъезд, увидел, что у педофила уже спущены штаны и он около своей квартиры затаскивает мальчишку в свое логово, — пишет адвокат Шота Горгадзе у себя в социальных сетях. Между тем, у следствия другая версия. Владимир Санкин, по их мнению, подошел к месту события, когда угрозы для детей уже не было — они покинули квартиру педофила и кидались в его окно снежками. Следовали также отмечают, что убитый без применения насилия он предложил подросткам за 1500 рублей показать свои половые органы. После чего, Санкин начал избивать Зайцева руками, ногами и крепкой доской на протяжении четырех часов. При этом свою жертву все это время он удерживал на снегу в мороз. Избиение прекратилось только после приезда экипажа полиции. Напомним, что Владимир Санкин был признан виновным и осужден на восемь лет в колонии строго режима, однако позже Верховный суд Башкирии смягчил наказание до 6 лет колонии.

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