Адвокат уфимца Владимира Санкина, который убил педофила, обжаловал его приговор

Адвокат уфимца Владимира Санкина, который убил педофила, обжаловал его приговор
Адвокат уфимца Владимира Санкина, который убил педофила, обжаловал его приговор
Вчера, 10:45ОбществоЭлина СайфрановаФото: facebook.com
Владимиру Санкину дали 6 лет колонии за убийство 54-летнего жителя Уфы, который в тот день якобы намеревался совершить развратные действия в отношении двух мальчиков. Адвокат Шота Горгадзе обжаловал приговор в шестом кассационном суде в Самаре, сообщает сам правозащитник в своих соцсетях.

Стало известно, что адвокат Шота Горгадзе, который ранее представлял интересы Валерия Меладзе и Владимира Соловьева в суде, обжаловал приговор уфимцу Владимиру Санкину. По словам, Горгадзе, жалобу будут рассматривать в 14 декабря в 11:45 в Шестом кассационном суде общей юрисдикции в Самаре.

Отметим, что Владимир Санкин был признан виновным за убийство 54-летнего Владимира Зайцева. Сам осужденный и его правозащитники утверждают, что Санкин пытался спасти двух детей от действий педофила, однако не рассчитал силу.

— Педофил, освободившийся недавно после восьмилетней отсидки за изнасилование ребенка, пытался в подъезде затащить двух мальчишек себе в квартиру. Одному удалось вырваться и выбежать на улицу, а второй ребенок остался в лапах педофила. Мимо дома шел Владимир Санкин. Мальчишка подбежал к нему, рассказал о педофиле и попросил помощи. Санкин не прошёл мимо, вбежал в подъезд, увидел, что у педофила уже спущены штаны и он около своей квартиры затаскивает мальчишку в свое логово, — пишет адвокат Шота Горгадзе у себя в социальных сетях.

Между тем, у следствия другая версия. Владимир Санкин, по их мнению, подошел к месту события, когда угрозы для детей уже не было — они покинули квартиру педофила и кидались в его окно снежками. Следовали также отмечают, что убитый без применения насилия он предложил подросткам за 1500 рублей показать свои половые органы.

После чего, Санкин начал избивать Зайцева руками, ногами и крепкой доской на протяжении четырех часов. При этом свою жертву все это время он удерживал на снегу в мороз. Избиение прекратилось только после приезда экипажа полиции.

Напомним, что Владимир Санкин был признан виновным и осужден на восемь лет в колонии строго режима, однако позже Верховный суд Башкирии смягчил наказание до 6 лет колонии.

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