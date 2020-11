На 28 ноября в Башкирии зафиксирована ещё одна смерть c COVID-19, передаёт «Стопкоронавирус». По данным портала, всего за минувшие сутки в России было 510 летальных случаев с коронавирусом.

Количество новых заболевших по всей стране — 27100 человек (135 в Башкирии). Из общего числа заржённых с начала пандемии выписано за сутки было 27296 пациентов, в Башкирии — 73. Минздрав Башкирии подвердил Mkset информацию об очередном умершем. По данным ведомства, это уже 80-я смерть от коронавируса с начала пандемии. Напомним, по вчерашним данным, количество новых заболевших в республике за минувшие сутки составило 137 человек.

