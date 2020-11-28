Минздрав назвал данные двух погибших от коронавируса в Башкирии

Минздрав назвал данные двух погибших от коронавируса в Башкирии

Вчера, 14:40ОбществоАнтон СеливерстовPhoto: pixabay.com
Министерство здравоохранения Башкирии прокомментировало очередную смерть от коронавируса в республике. По данным ведомства, скончалась 72-летняя уфимка.

В Минздраве отметили, что у умершей были сопутствующие ИБС, гипертоническая болезнь и ожирение 2 степени. Также они рассказали, что накануне, 27 ноября, умер 83-летний житель Уфы с коронавирусом, у которого были ИБС, острый инфаркт миокарда, бронхоэктазы нижней доли правого легкого, эмфизема легких.

Таким образом, по официальной статистике, общее количество смертей в Башкирии от коронавируса достигло 80. Напоним, сегодня были зафикссированы 135 новых случаев заболевания коронавирусом и 411 — внебольничной пневмонией.

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