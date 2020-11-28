Минздрав назвал данные двух погибших от коронавируса в Башкирии

В Минздраве отметили, что у умершей были сопутствующие ИБС, гипертоническая болезнь и ожирение 2 степени. Также они рассказали, что накануне, 27 ноября, умер 83-летний житель Уфы с коронавирусом, у которого были ИБС, острый инфаркт миокарда, бронхоэктазы нижней доли правого легкого, эмфизема легких.