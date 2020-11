Хабиров признал проблему по срокам при строительстве дороги Бирск-Таватуй-Сатка

Глава Башкирии Радий Хабиров проверил строительство дороги «Бирск — Тастуба — Сатка» в Караидельском районе. По его словам, у строителей пока проблемы по срокам.

При этом Хабиров отметил, что эта дорога должна стать транспортной артерией для республики, а потому она «очень нужна». Места здесь — аж дух захватывает. Красивые и вместе с тем сложные для строительства. Пока у коллег небольшие проблемы со сроками, рассказал он в Instagram. Хабиров пообещал, что дорога будет сдана в срок — к 2022 году. Напомним, 23 ноября Радий Хабиров похвалил министерство транспорта республики за плодотворную работу. Тогда он рассказал, что Башкирию включили в лидеры дорожного строительства.

