Хабиров признал проблему по срокам при строительстве дороги Бирск-Таватуй-Сатка

При этом Хабиров отметил, что эта дорога должна стать транспортной артерией для республики, а потому она «очень нужна».
Места здесь — аж дух захватывает. Красивые и вместе с тем сложные для строительства. Пока у коллег небольшие проблемы со сроками, рассказал он в Instagram.
Хабиров пообещал, что дорога будет сдана в срок — к 2022 году.
Напомним, 23 ноября Радий Хабиров похвалил министерство транспорта республики за плодотворную работу. Тогда он рассказал, что Башкирию включили в лидеры дорожного строительства.