Хабиров признал проблему по срокам при строительстве дороги Бирск-Таватуй-Сатка

Хабиров признал проблему по срокам при строительстве дороги Бирск-Таватуй-Сатка

Вчера, 12:27ОбществоАнтон СеливерстовPhoto: Instagram Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров проверил строительство дороги «Бирск — Тастуба — Сатка» в Караидельском районе. По его словам, у строителей пока проблемы по срокам.

При этом Хабиров отметил, что эта дорога должна стать транспортной артерией для республики, а потому она «очень нужна».

Места здесь — аж дух захватывает. Красивые и вместе с тем сложные для строительства. Пока у коллег небольшие проблемы со сроками, рассказал он в Instagram.

Хабиров пообещал, что дорога будет сдана в срок — к 2022 году.

Напомним, 23 ноября Радий Хабиров похвалил министерство транспорта республики за плодотворную работу. Тогда он рассказал, что Башкирию включили в лидеры дорожного строительства.

дорогиБашкирияРадий Хабиров
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