Спутник Метеор-М из России рухнул в Атлантический океан - СМИ
Сегодня, 16:47Общество
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Спутник «Метор-М» из России упал в Атлантический океан спустя несколько часов после запуска.
Как пишет издание Dni.ru, ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с аппаратом на борту с космодрома Восточный утром 28 ноября.
Детали произошедшего устанавливаются.
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