Айслу Юнусова - о языках: Оснований для конфликтной ситуации в Башкирии нет

Зампредседателя УНЦ РАН Айслу Юнусова прокомментировала Медиакорсети выступление Михаила Бабича о языках.

24 ноября 2017 года Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, находясь в Казани, разъяснил на пресс-конференции свою официальную позицию относительно вопроса преподавания государственных языков республик РФ в школах.

ИА Медиакорсеть обратилась к эксперту, доктору исторических наук, профессору Айслу Юнусовой за комментариями в связи с этим. Айсылу Билаловна любезно предоставила нам подробный анализ ситуации. Публикуем его без сокращений.

- Первое, что подчеркнул полпред президента России в ПФО Михаил Бабич, это Основной закон страны. В ст. 68 Конституции записано: «2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации».

Это право никто не отменял, никто не оспаривает, и оно полностью реализуется в 25 национальных субъектах РФ, включая и автономные округа, где государственными признаны более 30 языков народов России. В целом ряде субъектов РФ государственными признаны несколько языков, например, в Республике Крым государственными языками, помимо русского, являются украинский и крымско-татарский, в Карачаево-Черкессии черкесский и ногайский, а в Дагестане, согласно Конституции Республики Дагестан (гл. 1., ст. 11), все языки народов Дагестана.

Сегодня, после многочисленных дискуссий и разъяснений – учащимся, учителям, директорам школ, родителям, широкой общественности в целом – уже мало кто станет смешивать два понятия – родной язык и государственный язык. Михаил Бабич подчеркнул, что родной язык народов России и государственный язык республики – это не одно и тоже: «И, если скажем, государственным языком Татарстана является татарский, то родным для граждан России, проживающих в РТ, может быть и башкирский, и чувашский и любой другой по выбору гражданина».

Родной язык как предмет изучения в школе те, кому он родной, выбирают добровольно. Право на изучение родного языка и на обучение на родном языке предусмотрено и Конституцией, и законодательством в сфере образования. Как обстоит дело с добровольностью, это уже дело техники, процедур, соблюдения законности, контроля со стороны соответствующих органов и общественности.

В целом обществом достигнуто понимание того, что родной язык – язык добровольный. Дальнейшие конструктивные дискуссии могут разворачиваться только вокруг сетки часов, оптимизации учебных программ, совершенствования качества преподавания, подготовки кадров преподавателей, издания качественных и эффективных учебных пособий.

Надо признать, что не везде преподавание родного языка велось и ведется на должном уровне. В Татарстане и Башкортостане, где прошли протестные акции в «защиту родного языка», выпускники городских школ из числа не носителей языка, годами изучавшие язык титульной нации, так и не овладели ни башкирским, ни татарским. Вопросы совершенствования качества преподавания могут быть урегулированы путем обсуждений, экспертиз, грамотных предложений в рамках оптимизации образовательного пространства, без их политизации. Если сегодня и продолжают звучать требования признать преподавание национального родного языка обязательным для всех учащихся в субъекте РФ, то эти требования высказываются либо от незнания существующего законодательства, либо от нежелания его признавать, либо, что опаснее всего, от намеренных желаний провоцировать конфликты. Поэтому заявление заместителя председателя ДУМ РФ Дамира Мухитдинова о том, что в национальных республиках не изучать и не знать родной язык – абсурд, выглядит более чем странно, как будто существует запрет на изучение и знание языка[1].

Но наибольшая острота вопроса сегодня связана с понятием «государственный язык». Вопрос упирается не в право на государственный язык, а в статус государственного языка в образовательном пространстве. Обязательный он или добровольный – вот в чем вопрос?

Конституция РФ, предоставив право на государственный язык, далее не регламентирует этот вопрос. Значит, надо обращаться к конкретным федеральным законам. Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов Российской Федерации» (ст.10) и Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 14) гарантируют право граждан России на изучение родных языков и государственных языков республик в общеобразовательных школах в соответствии с федеральными государственными стандартами (ФГОС). Таким образом, именно ФГОС (читай, министерство образования РФ) определяет сегодня механизм реализации конституционного права на родной и государственный язык в школе. События лета–осени 2017 года показали, что ФГОС в части преподавания родного и государственного языков в национальных субъектах России не удовлетворяет определенную часть общества. К недовольству тех, кому мало или, наоборот, много часов на изучение языков (родного, государственного национального, государственного русского) примешиваются и опасения разделения учащихся по признаку языка, конфликтов на этой почве, обострения межнациональных отношений. Поскольку добровольность была поставлена во главу угла, в числе поручений Президента России по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 20 июля 2017года в Йошкар-Оле, Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с Рособрнадзором было предписано «провести проверку соблюдения в субъектах Российской Федерации положений законодательства Российской Федерации, касающихся обеспечения прав граждан Российской Федерации на добровольное изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации».

Михаил Бабич в своем выступлении выразил удовлетворение тем, что «в ПФО поручения Главы государства выполнены во всех регионах округа, в том числе и в РТ. Во всех республиках учебные планы приведены в соответствие с ФГОС и ФЗ РФ «Об образовании». Количество часов преподавания русского языка доведено до рекомендуемых Минобромнауки РФ объемов. Организована работа с родителями детей по выбору родного языка для изучения».

"Однако, – признал полпред, – вопрос изучения государственного языка республик до конца урегулирован не был. Право его изучения есть, а механизмов реализации этого права не было". Далее было сказано, что этот вопрос изучается в МОН РФ, где уже разработаны методические указания по реализации права граждан на изучение государственных языков республик, и вопрос изучения русского языка, а также родных языков народов России и государственных языков республик будет урегулирован нормативно и методологически, с учетом всего многообразия межнационального устройства России. Остается немного подождать.

Исчерпан ли вопрос? Урегулирован ли полностью конфликт? Удовлетворены ли все его стороны?

Судя по результатам проведенной работы, например, в Башкортостане, оснований для сохранения конфликтной ситуации нет. Глава республики Рустэм Хамитов подписал Указ о мерах по совершенствованию изучения государственных и родных языков[2], на реализацию которого с 2018 года планируется направить 300 млн. руб. Согласно Указу, будет проводиться разработка программы по сохранению и развитию государственных языков и языков народов с подпрограммами «Башкирский язык», «Русский язык», «Родной язык»[3]. Рустэм Хамитов возглавил Попечительский совет воссозданного Фонда по сохранению и развитию башкирского языка. Наполнение Фонда будет в размере около 50 млн рублей, это только стартовая цифра. Программа по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Республики Башкортостан будет существенно превышать цифру 100 млн рублей. То есть это настоящий прорыв в части финансирования деятельности в этом направлении. По сравнению с тем, что было в последние годы, финансирование увеличивается не в разы, а в десятки раз [4].

Однако, судя по реакции в СМИ и социальных сетях вопрос о статусе государственного языка в школах Татарстана и Башкортостана чрезмерно политизируется и сводится определенными кругами к вопросу о взаимоотношении центра и регионов, о статусе республики в составе Российской Федерации. И вопросы обращены не к тем, кто разрабатывает механизм реализации конституционного права (МОН РФ), а к руководителям республик, в адрес которых звучат митинговые претензии. Если ФГОС сегодня как единый для страны нормативный акт имеет силу закона, то вопросы надо обращать к законодателям, без участия которых подобные акты не принимаются.