Жена башкирского певца Элвина Грея улетела в Москву на операцию

В Москве девушке будут делать ринопластику, о которой та давно мечтала. Между тем сам Элвин Грей супругу в данном решении поддержал, сообщает Инзиля в своих социальных сетях.

Жена известного башкирского певца Радика Юльякшина Инзиля в своих социальных сетях сообщила, что решилась на пластическую операцию, а именно на ринопластику. Девушка отмечает, что давно мечтала изменить форму носа. — У многих из нас, а особенно у девочек, есть какие-то свои комплексы. Я не исключение. Да, нужно принимать себя таким, какой ты есть. Я согласна! Но это действительно было моей мечтой… Я очень долго к этому шла и это осознанное решение, — пишет девушка. Известно, что операция будет проходить в московской клинике. Тем временем в комментариях к фотографии из палаты Элвин Грей написал, что любит супругу «любой». Напомним, что свадьба молодых проходила в Уфе. Из гостей на торжестве присутсивовали известные музыканты из Башкирии и Татарстана, а также глава республики Радий Хабиров.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter