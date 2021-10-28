Выручка ВКонтакте в третьем квартале 2021 выросла на 29%

VK Donut

VK Donut — платформа для монетизации контента в сообществах, которую запустили в июне прошлого года. Подписчики могут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы — отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями или ранним доступом к новым работам. С момента запуска благодаря VK Donut создатели контента заработали более 126 млн рублей.