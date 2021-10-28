Врачи Башкирии предложили сделать платным лечение для некоторых пациентов

Врачи Башкирии предложили сделать платным лечение для некоторых пациентов
Врачи Башкирии предложили сделать платным лечение для некоторых пациентов
Вчера, 14:30ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Врачи предложили ввести платное лечение для тех пациентов, которые давно не появлялись в поликлиниках и, соответственно, не проходили диспансеризацию. Именно по результатам диспансеризации могут обнаружится тяжелые болезни, сообщает главный врач поликлиники № 43 в Уфе Руслан Ахмадуллин.

Платное лечение для пациентов, которые давно не появлялись в поликлинике, предложил на круглом столе в Курултае главный врач поликлиники № 43 в Уфе Руслан Ахмадуллин. Он утверждает, что такие пациенты не проходят диспансеризацию, а тем временем ответственность за ее прохождение оказывается на сотрудниках больницы. В частности, Ахмадуллин отметил, что по результатам диспансеризации обнаруживаются тяжелые болезни, такие как болезни сердца, сахарный диабет, рак и туберкулез, которые впоследствии уже могут стать причиной инвалидности и ранней смерти.

Так, если данные болезни удается обнаружить на ранней стадии, то они легко поддаются лечению, а вот в запущенно виде уже требуется тяжелая терапия, которая, по словам главврача, требует существенных денежных и кадровых затрат. Потому и предлагается переложить ответственность в данном случае на самих граждан.

— В федеральном законе «Основы охраны здоровья граждан…» прописано, что человек несет ответственность за свое здоровье. К примеру, можно было бы по опыту ряда стран ввести оплату за лечение, если человек не прошел вовремя диспансеризацию, а потом заболел, — заявил Руслан Ахмадуллин.

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